Podkarpackie Ciało starszej kobiety znalezione w domu. Córka przyznała się do zabicia matki Martyna Sokołowska |

Trzymiesięczny areszt dla 19-latka podejrzanego o zabójstwo w Kędzierzynie-Koźlu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do zdarzenia doszło w niedzielę, 6 września, w Jedliczu na Podkarpaciu. Jedna z krewnych obu kobiet znalazła w domu ciało 89-latki i wezwała policję. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy, zespół ratownictwa medycznego oraz prokuratora.

Policjanci zatrzymali 65-letnią córkę zmarłej kobiety, Małgorzatę D. W chwili zatrzymania była trzeźwa. Jak podał portal Krosno112.pl, do badań zabezpieczono także trzonek młotka, który miał zostać wykorzystany do zabójstwa.

Zabójstwo w Jedliczu. Córka zatrzymana, przyznała się

Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Krośnie. Jak przekazał w rozmowie z tvn24.pl jej szef, prokurator Krzysztof Zdunek, postępowanie prowadzone jest w kierunku artykułu 148 paragraf 1. Kodeksu karnego, dotyczącego zabójstwa.

- Zatrzymana przyznała się do zarzutu. Motywów jej działania nie znamy, ponieważ skorzystała z przysługującego jej prawa do odmowy złożenia wyjaśnień - powiedział prokurator Zdunek.

Jak dodał, sąd zdecydował o zastosowaniu wobec kobiety tymczasowego aresztowania na trzy miesiące.

W środę sekcja zwłok

Na środę zaplanowano sekcję zwłok 89-latki. Ma ona pomóc ustalić dokładną przyczynę i mechanizm jej śmierci.

Za zabójstwo grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Z ustaleń śledczych wynika, że Małgorzata D. była w przeszłości karana za stosowanie przemocy wobec swojej matki.