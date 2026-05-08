Rzeszów

Były dyrektor przedszkola zatrzymany. Śledztwo w sprawie materiałów pedofilskich

PLAC
Wśród zatrzymanych w ogólnopolskiej operacji "Hellfire" wymierzonej w przestępczość o charakterze pedofilskim jest 54-letni mieszkaniec Tarnobrzega, w przeszłości wieloletni dyrektor jednego z przedszkoli - poinformował Tygodnik Nadwiślański. Według ustaleń śledczych miał posiadać i rozpowszechniać materiały pornograficzne z udziałem osób małoletnich.

Zatrzymanie było częścią ogólnopolskiej operacji "Hellfire", prowadzonej przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Akcja wymierzona była w osoby zajmujące się w sieci rozpowszechnianiem materiałów o treści pedofilskiej. 

Wśród zatrzymanych były dyrektor przedszkola

Tygodnik Nadwiślański poinformował o tym, że wśród zatrzymanych jest były dyrektor przedszkola. Prokuratura zarzuca mu utrwalanie i rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem małoletnich oraz posiadanie łącznie co najmniej 99 plików graficznych i 158 plików video zawierających treści pornograficzne z udziałem małoletnich.

Jak podali dziennikarze Tygodnika Nadwiślańskiego, 54-latek do stycznia tego roku był dyrektorem Przedszkola nr 5 w Tarnobrzegu. W styczniu wygrał konkurs na Kierownika Referatu Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecznych i Promocji Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu.

Informacje o zatrzymaniu wzbudziły ogromne emocje wśród władz i mieszkańców miasta. - Jestem w szoku, to jest najobrzydliwsze przestępstwo jakie przychodzi mi do głowy. Oficjalnie nie otrzymaliśmy żadnych informacji od służb, liczę na to, że wątek jego pracy w przedszkolu będzie zbadany i zostaniemy poinformowani o ustaleniach - powiedział prezydent Tarnobrzega Łukasz Nowak, cytowany przez Tygodnik Nadwiślański.

Grozi mu do 15 lat więzienia

Na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu zastosował wobec 54-letniego mieszkańca miasta środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na trzy miesiące. Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia.

Autorka/Autor: Jak poinformował Łukasz Malarski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu, podczas przeszukania mieszkania 54-letniego podejrzanego śledczy ujawnili ukrytą kamerę. Według ustaleń prokuratury, mężczyzna miał wykorzystywać ją do nagrywania członków swojej rodziny podczas kąpieli.

Źródło: Tygodnik Nadwiślański, tvn24.pl

Martyna Sokołowska
Dziennikarka tvn24.pl
