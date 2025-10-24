Co zapamiętaliście z wydarzeń tygodnia? Quiz

Eric Lu wygrał XIX Konkurs Chopinowski. Materiał Karoliny Bałuc Źródło: TVN24

Zmiany, zmiany, zmiany... W Luwrze złodzieje zmienili ekspozycję stałą, były prezydent Francji zmienił mieszkanie na dużo mniejsze. W Waszyngtonie zmiany idą jeszcze dalej, spełnia się bowiem sen wrogów Ameryki o zburzeniu Białego Domu, albo przynajmniej jego części. U nas zmienia się kolor liści, sytuacja baryczna (co chwilę), nazwa rządzącej partii. No i ten czas.

Tego, akurat byśmy najchętniej nie zmieniali. Ale - choć dyskusje trwają od lat - ciągle jakoś fundujemy sobie zachód słońca tuż po godz. 15. Za to na pocieszenie, jeśli chcecie rozwiązać ten quiz w nocy z soboty na niedzielę, możecie to robić godzinę dłużej. Podpowiedzi, tradycyjnie zostawiamy poniżej.

Która polska aktorka zagra w nowej "Pasji" Gibsona? Kim jest Eric Lu, zwycięzca Konkursu Chopinowskiego? Samolot musiał wcześniej lądować z powodu... Sarkozy w więzieniu - na ile lat został skazany? "Momentami nie poznaję pana, kiedy słyszę to, co pan mówi". Do kogo mówił Piotr Kraśko? Czym jest słodzona nowa wersja popularnego napoju? Zmiana czasu - jak przesuwamy wskazówki?