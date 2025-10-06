Osiem pytań o polskich noblistów. Sprawdź się

Kolenda-Zaleska: Nagroda Nobla wywróciła życie Tokarczyk do góry nogami Źródło: tvn24

W Sztokholmie rozpoczyna się tydzień przyznawania Nagród Nobla. W poniedziałek poznaliśmy laureatów w dziedzinie medycyny. To Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell i Shimon Sakaguchi, nagrodzeni za badania nad tolerancją obwodową układu odpornościowego.

W kolejnych dniach poznamy zwycięzców w dziedzinach: fizyki, chemii, literatury, ekonomii oraz działalności na rzecz pokoju. Tymczasem osiem pytań o noblistów z Polski:

W którym roku Henryk Sienkiewicz otrzymał nagrodę? Dlaczego Józef Rotblat porzucił pracę przy Projekcie Manhattan? Kto odebrał Nagrodę Nobla w imieniu Lecha Wałęsy? Do kogo estetycznie nawiązywała suknia, w której Olga Tokarczuk odebrała nagrodę Nobla?