Osiem pytań o polskich noblistów. Sprawdź się

W Sztokholmie rozpoczyna się tydzień przyznawania Nagród Nobla. W poniedziałek poznaliśmy laureatów w dziedzinie medycyny. To Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell i Shimon Sakaguchi, nagrodzeni za badania nad tolerancją obwodową układu odpornościowego.
W kolejnych dniach poznamy zwycięzców w dziedzinach: fizyki, chemii, literatury, ekonomii oraz działalności na rzecz pokoju. Tymczasem osiem pytań o noblistów z Polski:
W którym roku Henryk Sienkiewicz otrzymał nagrodę? Dlaczego Józef Rotblat porzucił pracę przy Projekcie Manhattan? Kto odebrał Nagrodę Nobla w imieniu Lecha Wałęsy? Do kogo estetycznie nawiązywała suknia, w której Olga Tokarczuk odebrała nagrodę Nobla?
