Wydarzenia tygodnia i nasz quiz na piątek. Dwa pytania podnoszą ciśnienie

Szef KPRM o flotylli humanitarnej: to bardziej przypominało wakacje niż misję Źródło: TVN24

Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna - jakieś naście stopni (szczegóły na tvn24 meteo). Tak... przed nami kolejny weekend - a tfu - złotej polskiej jesieni. Nie mamy recepty idealnej na ten stan, ale może pomóc kocyk, dobra herbata, może trochę Chopina i na pewno nasz quiz na rozgrzewkę. Szczególnie dwa pytania mogą podnieść ciśnienie. Podpowiedzi, jak zwykle, na końcu.

Kto, według umowy koalicyjnej, powinien zostać w listopadzie marszałkiem Sejmu? Z jakiego powodu minister rolnictwa wyprowadził się z hotelu poselskiego? Kto nazwał obecność Mentzena w polityce nieporozumieniem? Kto wygrał wybory parlamentarne w Czechach? Do którego z laureatów nie dodzwonił się Komitet Noblowski? Bracia z Korei Południowej w Konkursie Chopinowskim. Co Janowi Grabcowi przypominała flotylla Sumud?