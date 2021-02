"Czarne złoto" i złoty piasek. Gdy błogosławieństwo staje się przekleństwem

- Ludzie się go bali. To była polityka strachu. Nikt nie znał dnia ani godziny, kiedy może zostać zabrany z własnego domu, kiedy przekraczając granicę państwa zostanie zatrzymany przez służby bezpieczeństwa. Jeśli ktoś chciał komuś uprzykrzyć życie, to nie było nic gorszego niż zeznać, że obraził Muammara Kaddafiego. To było najgorsze, co mogło spotkać libijską rodzinę. Bo służba bezpieczeństwa była bezlitosna. Ludzie potrafili znikać na 20-30 lat. W każdej rodzinie był ktoś, kto został niesłusznie oskarżony i ginął bez słowa, trafiał do kolonii karnej albo na pola naftowe, gdzie musiał pracować jak niewolnik. Potem zjawiał się niespodziewanie po 30 latach jako wrak człowieka. Często rodziny nigdy nie dowiadywały się, co spotkało ich bliskich – opowiada dr Magdalena El Ghamari, córka Polki i Libijczyka.