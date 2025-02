"Codziennie dźgano kogoś nożem". Polski podróżnik o "piekle" w kongijskim więzieniu

Ponad trzy miesiące w trzech koszmarnych więzieniach spędził polski podróżnik Mariusz Majewski. Demokratyczna Republika Konga rok temu uznała go za szpiega, a władze tego afrykańskiego kraju zesłały do miejsc, o których Majewski mówi, że "to było piekło na ziemi". Przetrzymywano go w nieludzkich warunkach, cierpiał z głodu, pragnienia, był bity i nieraz grożono mu śmiercią. To, co widział, do dziś nie daje mu spokoju.