80-latka zginęła na drodze

Oprac. Svitlana Kucherenko

Do zdarzenia doszło w powiecie kolskim

W sobotę, 9 maja po godzinie 21 w miejscowości Ruszków Drugi doszło do tragicznego zdarzenia drogowego.

"25-letni kierujący pojazdem marki Volkswagen potrącił przechodzącą przez jezdnię 80-letnią mieszkankę powiatu kolskiego. Do zdarzenia doszło w miejscu nieoświetlonym, poza przejściem dla pieszych" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Kole.

80-letnia kobieta zginęła po potrąceniu Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Kole

Kobiety nie udało się uratować.

Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Śmiertelne potrącenie w Ruszkowie Drugim Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Kole

