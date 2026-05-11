80-latka zginęła na drodze
W sobotę, 9 maja po godzinie 21 w miejscowości Ruszków Drugi doszło do tragicznego zdarzenia drogowego.
"25-letni kierujący pojazdem marki Volkswagen potrącił przechodzącą przez jezdnię 80-letnią mieszkankę powiatu kolskiego. Do zdarzenia doszło w miejscu nieoświetlonym, poza przejściem dla pieszych" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Kole.
Kobiety nie udało się uratować.
Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
