Radni chcą, by w mieście był skwer WOŚP

Doniesienia o próbach cyberataków na Najwyższą Izbę Kontroli skomentował ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Adam Haertle. Według nieoficjalnych informacji urządzenia NIK miały zostać zaatakowane ponad 7000 razy. - Wiemy o jakichś połączeniach, które mają pewne cechy wspólne z infekcjami Pegasusa, ale istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że były to połączenia do zupełnie innych domen - wyjaśniał w sobotę w rozmowie z TVN24. - W świecie bezpieczeństwa uznajemy to za pierwszy sygnał, który sugeruje, że dane urządzenie należy zbadać. Dopiero musimy zajrzeć do tego urządzenia, żeby zobaczyć, czy ten Pegasus tam był - tłumaczył.