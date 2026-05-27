Pożar hali. 40 zastępów straży pożarnej w akcji
Płonie budynek przy ulicy Kowanowskiej w Obornikach w Wielkopolsce. Służby dostały zgłoszenie o godzinie 14.14. Ogień objął halę na terenie jednej z firm.
- Ogień obejmuje jedną halę, ale obok są inne zakłady i jest ryzyko rozprzestrzenienia się pożaru. W tej chwili strażacy bronią pobliskich obiektów. Wydaliśmy komunikaty, by okoliczni mieszkańcy nie zbliżali się do miejsca akcji przeciwpożarowej i pozamykali okna ze względu na duże zadymienie. Nie mamy w tej chwili informacji o ewentualnych osobach poszkodowanych - powiedziała nam Agata Kamińska z zespołu prasowego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach.
O pożarze poinformował nas Pan Wojtek, który przesłał zdjęcie na Kontakt24.
Służby pracują na miejscu. Przyczyny wybuchu pożaru nie są jeszcze znane.