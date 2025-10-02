Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

O czym Nawrocki "może rozmawiać"? Pytanie o związki partnerskie i odpowiedź

Karol Nawrocki
CBOS: ponad połowa Polaków popiera związki partnerskie osób tej samej płci
Źródło: TVN24
Mówiłem w czasie kampanii wyborczej, że jestem gotowy do rozmowy o ustawie regulującej status osoby najbliższej - powiedział prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie dla Tygodnika "Wprost", pytany, czy podpisałby ustawę o związkach partnerskich. Po raz kolejny podkreślił jednak, że nie zgodzi się na quasi-małżeństwa i adopcję dzieci przez pary homoseksualne. 

Prezydent Karol Nawrocki został zapytany w Tygodniku "Wprost", czy podpisałby projekt ustawy rządowej o związkach partnerskich, gdyby nie było w niej przepisów o małżeństwie ani prawa do adopcji dzieci. - Mówiłem w czasie kampanii wyborczej, że jestem gotowy do rozmowy o ustawie regulującej status osoby najbliższej - stwierdził Nawrocki.

- Z całą pewnością nic, co jest quasi-małżeństwem, nie może liczyć na moje wsparcie. Podobnie w przypadku adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Natomiast urzędowe rozwiązanie sprawy statusu osoby najbliższej jest tym, o czym mogę rozmawiać - zaznaczył prezydent.

Nawrocki w trakcie kampanii wyborczej deklarował, że nie podpisałby ustawy o związkach partnerskich zaproponowanej przez ówczesną ministrę ds. równości Katarzynę Kotulę. - W Polsce mamy dwie płcie - powiedział. Dodał, że "jak stanowi konstytucja, małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny". Zaznaczył wtedy, że byłby otwarty na dyskusję na temat statusu osoby bliskiej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Nawrocki zdradził, co uważa

Nawrocki zdradził, co uważa

Czego osoby LGBT+ mogą spodziewać się po prezydencie Nawrockim

Maciej Wacławik

Regulacja związków partnerskich

Regulacja związków partnerskich jest przedmiotem sporu wewnątrz koalicji rządzącej. Obecnie są dwa projekty: ustawa o rejestrowanych związkach partnerskich i ustawa wprowadzająca (nowelizacja zmieniająca zapisy innych ustaw, aby umożliwić osobom w związkach partnerskich podobne prawa podatkowe, spadkowe czy medyczne). Projekty opublikowano w zeszłym roku, ale do tej pory rząd nie ustalił wspólnego stanowiska w tej kwestii.

Nowelizacja przygotowana przez ministrę Kotulę, zakłada, że związek partnerski będą mogły zawrzeć dwie pełnoletnie osoby, bez względu na płeć; partner będzie miał prawo do uczestniczenia w sprawowaniu bieżącej pieczy nad dzieckiem pod władzą rodzicielską drugiej z osób i w wychowaniu jej dziecka.

Zgodnie z projektem taki związek będzie można zawrzeć w urzędzie stanu cywilnego. Osoby, które go zawrą, będą mogły nosić wspólne nazwisko. Ponadto projekt zakłada, że osoby w związku partnerskim będą miały prawo do wspólnego opodatkowania dochodów - zyskałyby możliwość zawarcia majątkowej umowy partnerskiej w formie aktu notarialnego, która ustanowi wspólność majątkową.

Polskie Stronnictwo Ludowe zapowiedziało przygotowanie własnego projektu o osobie najbliższej.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: os/adso

Źródło: tvn24.pl, "Wprost"

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada

Związki partnerskieLGBTKarol Nawrocki
