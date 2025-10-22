Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Może ktoś się wystraszył? Może inna umowa"? Politycy o byłej pierwszej damie

Agata Kornhauser-Duda
Zamieszanie wokół stanowiska dla Kornhauser-Dudy w NBP. "Wszyscy myśleli, że to się uda po cichu zrobić"
Źródło: TVN24
"Dlaczego Agata Duda przyda się w NBP? Bo milczenie jest złotem" - napisał w mediach społecznościowych europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza, komentując zamieszanie wokół zatrudnienia byłej pierwszej damy. - Zabawa w kotka i myszkę. Wczoraj była w bazie NBP, dzisiaj nie ma - powiedziała posłanka Lewicy Katarzyna Kotula. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk przekonywał dziennikarzy, że nie ma powodu, by nie wierzyć rzecznikowi Narodowego Banku Polskiego.

Z nieoficjalnych informacji dziennikarzy TVN24 wynika, że Agata Kornhauser-Duda dostała pracę w banku centralnym. Na zrzucie ekranu bazy mailowej, do którego dotarła redakcja, widać konto przypisane do jej nazwiska z oznaczeniem funkcji "doradca prezesa" w dziale Departament Generalny. W poniedziałek wieczorem wysłaliśmy w tej sprawie pytania do NBP.

Ostatecznie nazwisko byłej pierwszej damy zniknęło z bazy. Bank przekonuje, że nie zatrudnia Kornhauser-Dudy, ale jednocześnie nie wyjaśnia, dlaczego jej nazwisko pojawiło się w bazie. Oświadczenie NBP opublikowano we wtorek po opublikowaniu zebranych przez TVN24 informacji.

Politycy komentują sprawę i zwracają uwagę m.in. na dotychczasowe doświadczenie zawodowe żony byłego prezydenta, która z wykształcenia jest germanistką.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Mówiła: coś się kończy, coś się zaczyna. Co się skończyło, a co zaczęło w karierze byłej pierwszej damy

Mówiła: coś się kończy, coś się zaczyna. Co się skończyło, a co zaczęło w karierze byłej pierwszej damy

Znikające nazwisko w bazie. Agata Kornhauser-Duda i praca w NBP

Znikające nazwisko w bazie. Agata Kornhauser-Duda i praca w NBP

BIZNES

"Milczenie jest złotem"

"Dlaczego Agata Duda przyda się w NBP? Bo milczenie jest złotem" - skomentował europoseł KO Krzysztof Brejza w mediach społecznościowych. 

"Agata Kornhauser-Duda trafi do NBP. Jak widać najlepszy doradca to milczący doradca" - napisał z kolei rzecznik rządu Adam Szłapka

Komentarzem w tej sprawie podzielił się wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski.

"Nie podzielam oburzingu wobec informacji o nowych zajęciach byłej pary prezydenckiej. Użyteczność p. Agaty Kornhauser-Dudy dla NBP jest naturalnie wątpliwa i jej powołanie pachnie nepotyzmem ale pamiętajmy, że przez 10 lat pracowała za darmo, bodajże nie mając opłacanych nawet składek na ZUS" - napisał w mediach społecznościowych.

Szef dyplomacji dodał, że "albo trzeba byłym prezydentom i premierom dać godne emerytury i wymagać aby stronili od wątpliwych uwikłań, albo przestać się czepiać. Wysokie standardy kosztują".

Zembaczyński: Duda dzięki swoim długim rękom potrafi w polityce ustawić swoje środowisko

Znikające nazwisko Kornhauser-Dudy z bazy NBP komentował w Sejmie poseł KO Witold Zembaczyński. - O co chodzi? Uważam, że najlepszym pracodawcą dla pani prezydentowej powinna być szkoła, z której trafiła do Pałacu, żeby zobaczyć, jak wygląda polska edukacja po ośmiu latach rządów PiS-u - komentował.

Polityk zauważył, że w Polsce brakuje systemowego rozwiązania problemu ze znalezieniem pracy po zaprzestaniu pełnienia ważnych funkcji publicznych. - Powstają potem takie kwiatki, o jakich właśnie rozmawiamy, czyli domniemana praca w NBP, dementi w tej sprawie, a ostatecznie pani prezydentowa po prostu nie wie, co ma ze sobą zrobić - ocenił Zembaczyński.

- Nie jest to pierwszy przypadek, kiedy kręgi rodzinne pana prezydenta Dudy mają w swoim zasięgu lukratywne posady - dodał Zembaczyński i wspomniał o funkcji stryja byłego prezydenta Antoniego Dudy w spółce PKP Cargo. - Jak widać pan prezydent Duda dzięki swoim długim rękom potrafi w polityce ustawić swoje środowisko, być może własną żonę - podsumował poseł KO.

Zbigniew Zembaczyński
Zembaczyński: Duda dzięki swoim długim rękom potrafi w polityce ustawić swoje środowisko
Źródło: TVN24

Kotula: zabawa w kotka i myszkę. Pojawiło się i nie ma 

 - To trochę faktycznie zabawa w kotka i myszkę. Wczoraj była (w bazie NBP), czyli pojawiło się i nie ma. Na pewno jest tak, że byli najwyższej rangi politycy PiS znajdują schronienie pod skrzydłami Adama Glapińskiego. Okazuje się, że także ich żony - mówiła w środę w rozmowie z dziennikarzami posłanka Lewicy Katarzyna Kotula

- Czy ktoś wewnątrz struktury Narodowego Banku Polskiego się wystraszył i postanowił wykasować to nazwisko? Czy być może pierwsza dama nie została zatrudniona na umowę o pracę, tylko umowę o zlecenie? Być może umowę o dzieło? Bo te formy są różne, tym można bardzo żonglować - stawiała pytania. 

Podzieliła opinię innych polityków, że "byli prezydenci, były pierwsze damy, powinni zostać objęci szczególną ochroną, a ich doświadczenie, niezależnie jakie ono było, niezależnie z jakiej pochodzą formacji, powinno zostać dobrze wykorzystane".

- To (NBP) jest chyba takie gniazdo, do którego uciekają dzisiaj wszyscy ci, którzy nie potrafią znaleźć sobie innego miejsca na tej emeryturze politycznej - spuentowała Kotula. 

Katarzyna Kotula
Kotula: zabawa w kotka i myszkę. Pojawiło się i nie ma
Źródło: TVN24

Kuźmiuk: nie ma powodu, by nie wierzyć NBP

Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk przekonywał, że nie ma powodów, aby nie wierzyć w deklaracje NBP. - Rzecznik NBP temu zaprzeczył, powinniście przyjąć to do akceptującej wiadomości - powiedział dziennikarzom na sejmowym korytarzu.

Zbigniew Kuźmiuk
Kuźmiuk: nie ma powodu, by nie wierzyć NBP
Źródło: TVN24

Dopytywany o sprawę znikającego nazwiska z bazy NBP, odpowiedział: - Ale to nie moja wina.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Udostępnij:
TAGI:
Agata Kornhauser-DudaAndrzej DudaNBPPrezes NBP Adam Glapiński
Czytaj także:
pap_20250225_0WW
Kosztowny atak hakerski. Straty dla gospodarki liczone w miliardach
BIZNES
Charków, Ukraina
Rosjanie uderzyli w przedszkole. Zełenski: to splunięcie w twarz
Świat
Kalendarz szczepień dorosłych jest skomplikowany
Szczepionki na COVID-19 pomagają w immunoterapii? Nowe ustalenia naukowców
Zdrowie
shutterstock_2323945857
"Powinniśmy utrzymać czas zimowy". Neurobiolożka tłumaczy, dlaczego
Anna Bielecka
Awionetka zatonęła w jeziorze
Wyciągnął z wody pilota awionetki. "Miałem bardzo mało czasu, chyba pobiłem życiówkę"
Katowice
Eric Lu
Te decyzje zapadały w 15 minut, a mogły mieć wpływ na wynik Konkursu Chopinowskiego 
Kultura i styl
Radni zdecydują o pilotażowym zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Nocna sprzedaż alkoholu pod lupą. Lekarze apelują o zmiany w prawie
Piotr Wójcik
Przyszli razem na komendę
Po spacerze z partnerką trafił do aresztu
Białystok
Jezioro Salton Sea w Kalifornii
Tydzień nad tym jeziorem może wywołać zmiany w płucach
METEO
praca biuro pracownik parownicy shutterstock_1751378768_1
"To nie tak powinno wyglądać". Biznes krytykuje rządowy program
BIZNES
Ukradł zabytkowe porsche
Ukradł zabytkowe porsche i próbował je podpalić
Opole
Tragedia na Saskiej Kępie. Nie żyje niemowlę (zdjęcie ilustracyjne)
16-latek zemdlał w łazience, ewakuowano wszystkich mieszkańców
Trójmiasto
Nie wie, kim jest
Kim jest ta kobieta? Znaleźli ją wcześnie rano w kościele
WARSZAWA
Kierowca zareagował na sytuację
Psy biegły za chłopcem i go osaczyły, tak zareagował kierowca. Nagranie
Wrocław
shutterstock_2627932381
Udawała psycholożkę, trafiła na dociekliwego pacjenta
Lubuskie
pap_20241008_0QS
ZUS sprawdzi przedsiębiorców. "Będziemy weryfikować szczególnie"
BIZNES
imageTitle
Babcia Polką, w żyłach syryjska krew. Wielki pech na oczach Urbana
EUROSPORT
Robert Bąkiewicz
Konferencja z udziałem Bąkiewicza w szkolnej hali. Sprawie przygląda się kuratorium
Lublin
Swiatłana Cichanouska w PE
Nagroda dla "osobistego wroga dyktatora" i "bardzo silne przesłanie"
Świat
Donald Trump
Trump podnosi koszt. Gigant wstrzymuje rekrutacje
BIZNES
Kierowca pomylił wjazd na ekspresówkę i chciał jechać pod prąd
Próbował zawrócić i wjechać na ekspresówkę pod prąd, bo tak "prowadziła go nawigacja"
Lubuskie
LECH
"Wygrał wojnę wprowadzając nas do NATO". Lech Wałęsa z byłym prezydentem USA
Polska
addis abeba etiopia piciag - Yohannes Ezra shutterstock_2564398001
Ludzie skakali z wagonów, nie żyje kilkanaście osób. Tragiczna kolizja
Świat
Doprowadzenie podejrzanego
Atak na biuro PO. Dwa zarzuty i areszt dla 44-latka
WARSZAWA
Uganda
Wypadek na autostradzie. 46 osób nie żyje
Świat
Kardynał Dziwisz z papieżem
Kardynał Dziwisz wiedział o listach. "Zadzwonił z oburzeniem"
Polska
Zniszczył jadłodzielnię. Wpadł w ręce policji
Zniszczył jadłodzielnię, w chwili zatrzymania miał przy sobie amfetaminę
WARSZAWA
Trafił do aresztu
Syn podejrzany o podpalenie domu ojca
Białystok
Andrzej Poczobut
Poczobut laureatem nagrody imienia Sacharowa
Świat
Wyrok(zdjęcie ilustracyjne)
Trzymiesięczna Jagoda nie żyje, rodzice skazani
Szczecin

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica