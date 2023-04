Jak walczyć ze zmianami klimatu? "Mamy pomysł, jak ruszyć z kopyta już teraz"

Celem jest osiągniecie neutralności klimatycznej najpóźniej do roku 2050. Ale nie możemy tego zrobić bez wyznaczenia kolejnych etapów - mówiła w "Faktach po Faktach" mecenas Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Przekazała, że jej fundacja przygotowała projekt ustawy, który "podchodzi całościowo" do walki ze zmianami klimatycznymi. Fizyk atmosfery dokor Joanna Remiszewska-Michalak podkreślała, że "nie ma obszaru naszego życia, w którym zmiany klimatyczne nie odcisnęły już swojego piętna".

Mecenas Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, prezeska Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, oraz fizyk atmosfery, członkini Rady Klimatycznej przy UN Global Compact Network Poland doktor Joanna Remiszewska-Michalak rozmawiały w sobotę w "Faktach po Faktach" o tym, jak możemy chronić ziemię i walczyć ze zmianami klimatu.

"Mamy pomysł, jak ruszyć z kopyta już teraz". Jest projekt ustawy

- My, jako Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, mamy pomysł, jak ruszyć z kopyta już teraz - oświadczyła Rudzińska-Bluszcz. - Napisaliśmy projekt ustawy o ochronie klimatu, która podchodzi całościowo (…) do całego systemu planowania w Polsce działań w oczekiwaniu na zachodzące już zmiany klimatyczne - wyjaśniała.

Jak mówiła prawniczka, z jednej strony ma być to "taka mapa drogowa do 2050 roku, pokazująca kolejne etapy, jak dojść do tego celu neutralności klimatycznej". - Z drugiej strony przygotowanie naszego społeczeństwa na już zachodzące zmiany - dodała.

Pytana, co jest najważniejszym postulatem zawartym w projekcie ustawy, Rudzińska-Bluszcz powtórzyła, że w kwestii ochrony klimatu "potrzeba nam mapy drogowej. - Na pewno jest konieczny cel, tym celem jest osiągniecie neutralności klimatycznej najpóźniej do roku 2050. Ale nie możemy tego zrobić bez wyznaczenia kolejnych etapów. To to trochę jak z remontem domu. Nie możemy zacząć remontu bez planu działania - wskazywała.

Jak czytamy na stronie internetowej fundacji, projekt ma sześć głównych założeń. Zakłada on, że Polska osiągnie neutralność klimatyczną do roku 2050, a później zapewni jej utrzymanie i będzie dążyła do osiągnięcia ujemnych emisji. Pozostałe kluczowe zagadnienia to: działania w celu ochrony przed zmianami klimatu; poddanie projektów inwestycyjnych tzw. weryfikacji klimatycznej; utworzenie Rady Ochrony Klimatu (ROK), czyli niezależnego organu eksperckiego wspierającego politykę klimatyczną państwa; przeznaczenie minimum 1 proc. PKB na osiągnięcie celu klimatycznego i ochronę społeczeństwa; przyznanie każdemu prawa do życia w warunkach bezpiecznego klimatu.

Ekspertka: nie ma obszaru życia, w którym zmiany klimatyczne nie odcisnęły już piętna

Według Remiszewskiej-Michalak "musimy sobie uświadomić, o co tak naprawdę walczymy". Jak mówiła, chodzi o to, "żebyśmy oddychali czystym powietrzem, żebyśmy żyli w stabilnym klimacie, przewidywalnym klimacie, żebyśmy to prawo w końcu zyskali".

Jak stwierdziła, w przestrzeni publicznej "mówimy ciągle, że nie będziemy jeździć autami, że nasz system energetyczny będzie zniszczony, bo przychodzi zła Unia ze swoimi regulacjami i tak dalej". - A tak naprawdę nie mówi się o tym, co możemy zyskać. Możemy zyskać prawo do życia w dobrym klimacie, w przewidywalnej rzeczywistości pod każdym względem – społecznym, ekonomicznym - wyjaśniała.

Fizyk atmosfery podkreślała też, że "nie ma obszaru naszego życia, w którym te zmiany klimatyczne nie odcisnęły już swojego piętna".

