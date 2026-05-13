Polska Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce

DORSZ: w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę Polska poderwała myśliwce Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: X/DowOperSZ

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Na Ukrainie od rana w środę trwa alarm powietrzny w związku ze zmasowanym atakiem rosyjskich dronów, które zmierzają na zachód kraju, w tym na obwód wołyński przy granicy z Polską. Jak podało ukraińskie ministerstwo obrony, celem Rosji jest przede wszystkim infrastruktura krytyczna.

W Kijowie słychać było wybuchy, odpierała atak obrona przeciwlotnicza - informują z kolei lokalne władze. Według wywiadu wojskowego Rosja zamierza użyć znacznej liczby pocisków manewrujących wystrzeliwanych z powietrza i z morza, a także pocisków balistycznych.

Polska poderwała myśliwce

W związku z działaniami Rosji poderwane zostały polskie myśliwce - podało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. "Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił niezbedne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Operują myśliwce dyżurne oraz śmigłowce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan wyższej gotowości" - czytamy w komunikacie DORSZ na X.

"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów" - pisze dowództwo.

❗️ Uwaga. W związku ze zmasowanym atakiem Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, prowadzonym z użyciem dużej liczby bezzałogowych statków powietrznych, rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej.



Zgodnie z obowiązującymi procedurami… pic.twitter.com/tyJ1lresOU — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) May 13, 2026 Rozwiń Źródło: X/DORSZ