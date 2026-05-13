Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce
Na Ukrainie od rana w środę trwa alarm powietrzny w związku ze zmasowanym atakiem rosyjskich dronów, które zmierzają na zachód kraju, w tym na obwód wołyński przy granicy z Polską. Jak podało ukraińskie ministerstwo obrony, celem Rosji jest przede wszystkim infrastruktura krytyczna.
W Kijowie słychać było wybuchy, odpierała atak obrona przeciwlotnicza - informują z kolei lokalne władze. Według wywiadu wojskowego Rosja zamierza użyć znacznej liczby pocisków manewrujących wystrzeliwanych z powietrza i z morza, a także pocisków balistycznych.
Polska poderwała myśliwce
W związku z działaniami Rosji poderwane zostały polskie myśliwce - podało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. "Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił niezbedne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Operują myśliwce dyżurne oraz śmigłowce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan wyższej gotowości" - czytamy w komunikacie DORSZ na X.
"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów" - pisze dowództwo.