Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Pisarski: Rosja przegrywa wojnę w Ukrainie. Widać to po tym, kto stoi w kolejce po paliwo

Atak dronów na rafinerię w obwodzie moskiewskim. Ujęcie z nagrania
"Prowokacji obawiam się bardziej, natomiast rzeczywistego ataku mniej"
Źródło: Fakty po Faktach TVN24
Państwa NATO ze strony Rosji raczej mogą się spodziewać prowokacji niż ataku konwencjonalnego - stwierdził w "Faktach po Faktach" TVN24 ekspert do spraw bezpieczeństwa Zbigniew Pisarski. Jako gospodarz Warsaw Security Forum ocenił, że atmosfera odnośnie rozwoju sytuacji w Ukrainie jest "umiarkowanie optymistyczna".

Gościem "Faktów po Faktach" TVN24 był Zbigniew Pisarski, politolog i prezes zarządu Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, polskiego think-tanku zajmującego się bezpieczeństwem międzynarodowym i polityką zagraniczną. Jest także założycielem Warsaw Security Forum - odbywającej się co roku konferencji poświęconej bezpieczeństwu i obronności.

Pisarski - po tegorocznej edycji Warsaw Security Forum - był gościem "Faktów po Faktach" w TVN24. Mówił między innymi o tym, czego można się spodziewać po Rosji.

- Prowokacji obawiam się bardziej, natomiast rzeczywistego ataku mniej. Prowokacje, mam wrażenie, mają trochę taką funkcję jak w przyrodzie, że jak zwierzę jest osaczone, to szczeka głośno i pokazuje tak naprawdę tym samym swoje lęki, obawy, niepokoje - mówił Pisarski.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
pap_20250926_1LK
"Kryzys paliwowy" w Rosji. Tu Moskwa szuka ratunku
BIZNES
Robert Fico (z lewej) i Viktor Orban
"Dwa kraje europejskie poniekąd finansują wojnę"
BIZNES
Skutki rosyjskiego ataku rakietowo-dronowego na Kijów
"Wojna osiągnęła kolejny punkt zwrotny"
Świat

Wojna Putina "poza szczytowym momentem"

Jak stwierdził Pisarski, atmosfera na tegorocznym Warsaw Security Forum była "umiarkowanie optymistyczna", jeśli chodzi o rozwój sytuacji wojennej w Ukrainie. Gościem konferencji był między innymi generał Keith Kellogg, specjalny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa w sprawie Ukrainy.

- Już to generał Kellogg powiedział, że Putin wie, że ta jego agresja na Ukrainę już jest poza szczytowym momentem, że on w tej chwili już będzie miał tylko trudniej, tylko gorzej - przekazał Pisarski.

Zwrócił uwagę, że Moskwa chciała zniszczyć infrastrukturę energetyczną Ukrainy, a obecnie to Rosjanie stoją w kolejkach po paliwo. - To jest taki najlepszy obraz tego, kto przegrywa, jaka jest dynamika w tej wojnie, kto ponosi olbrzymie koszty, również gospodarcze - ocenił ekspert.

Zdaniem Pisarskiego wszystkie karty są w rękach Zachodu, tylko wystarczy chcieć ich użyć. Przekazał, że zdaniem generała Kelloga Europa sama mogłaby swoimi siłami powietrznymi uzyskać przewagę na terytorium Rosji. - Tak naprawdę fakty pokazują, że Rosja jest pod olbrzymią presją - powiedział ekspert.

Ukraina "stała się już autonomicznym dostawcą rozwiązań"
Źródło: Fakty po Faktach TVN24

Ukraina stała się partnerem w przemyśle obronnym

Zbigniew Pisarski stwierdził, że Ukraina ma już na tyle rozwinięty własny przemysł obronny, że obecnie kontynuowałaby ona walkę nawet wówczas, gdyby przestała być wspierana przez Zachód. Podał przykład ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie.

- O ile na początku (pełnoskalowej inwazji - red.) Ukraina bez naszego wsparcia nie była w stanie w żaden sposób sobie poradzić, o tyle w tej chwili stała się już autonomicznym dostawcą rozwiązań technologicznych, których my chcemy używać na naszych poligonach doświadczalnych - zauważył. Podkreślił, że zna liczne przykłady współpracy między firmami z Ukrainy i NATO w branży zbrojeniowej.

W ocenie Pisarskiego dalsze wsparcie militarne dla Kijowa pozwoli Ukrainie wygrać, czyli "odepchnąć rosyjską inicjatywę, żeby oni zrozumieli, że im się już nie opłaca". Zaznaczył jednak, że Władimir Putin może być przeciwny negocjacjom pokojowym, gdyż boi się utraty władzy.

- Hasłem przewodnim tegorocznego Warsaw Security Forum było "Podzieleni przegramy". Do tego nie możemy dopuścić, dlatego tych, którzy są za tym, żeby nas osłabiać, tacy sąsiedzi jak Węgrzy czy Słowacy, muszą być również piętnowani - powiedział gość "Faktów po Faktach".

Atak dronów na rafinerię w obwodzie moskiewskim. Ujęcie z nagrania
Atak dronów na rafinerię w obwodzie moskiewskim. Ujęcie z nagrania
Źródło: Reuters
OGLĄDAJ: Joanna Mucha, Jacek Karnowski, Zbigniew Pisarski
pc

Joanna Mucha, Jacek Karnowski, Zbigniew Pisarski

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
bezpieczeństwoobronnośćRosjaUkrainaWojna w UkrainieNATO
Czytaj także:
Sarkofag nad elektrownią atomową w Czarnobylu
Elektrownia w Czarnobylu "w stanie blackoutu". Po rosyjskim ostrzale
Świat
Domy wpadły do wody
Domy zawaliły się i wpadły do oceanu
METEO
Barcelona gra z PSG
Piłka szła jak po sznurku. Znakomite otwarcie Barcelony
RELACJA
Dwóch pilotów zginęło w katastrofie włoskiego samolotu wojskowego
Katastrofa wojskowego samolotu. Dwóch pilotów zginęło
Świat
Silny wiatr
Tu w weekend może silnie wiać. Gdzie spodziewać się alarmów
METEO
Dowódcy armii USA na spotkaniu z Donaldem Trumpem i Pete'em Hegsethem
"Mocne szarpnięcie. Widocznie miał powód"
Polska
imageTitle
Marciniak prowadzi hit Ligi Mistrzów
RELACJA
Globalna Flotylla Sumud
Ewakuacja, stan wyjątkowy i przechwytywanie. Aktywiści flotylli Sumud w drodze do Strefy Gazy
Świat
Nie żyje Jane Goodall
Nie żyje Jane Goodall
METEO
pap_20250926_1LK
"Kryzys paliwowy" w Rosji. Tu Moskwa szuka ratunku
BIZNES
imageTitle
Straciła szansę na tytuł, za to zbliżyła się do Sabalenki
EUROSPORT
imageTitle
Amerykański pojedynek. Pegula zagra z pogromczynią Świątek
EUROSPORT
Joanna Mucha
Powalczy o władzę w partii? Mucha o "drugim okrążeniu" Polski 2050
Polska
Chcą nocnej prohibicji
Władze Bielan i Ochoty chcą nocnej prohibicji
WARSZAWA
Lisy atakują psy (zdjęcie ilustracyjne)
"Nie dotykaj". Alert RCB dla mieszkańców jednego z województw
Rzeszów
imageTitle
Rekordowy kontrakt rosyjskiego hokeisty w Stanach Zjednoczonych
EUROSPORT
shutterstock_1384674644
Nowy zakaz w supermarketach
BIZNES
EN_01663837_2188
Francuscy żołnierze weszli na pokład tankowca z floty cieni
Świat
Noc, mgła, jesień, chłód, zimno, widzialność ograniczona
Zimna noc z lokalnymi mgłami
METEO
27-latek był poszukiwany dwoma listami gończymi
Podróżował na leżąco, by uniknąć zatrzymania. Policjantów nie wykiwał
WARSZAWA
Kongres USA w Waszyngtonie
Prowizorium budżetowe odrzucone. Shutdown trwa
Świat
haker komputer laptop klawiatura mężczyzna shutterstock
Wicepremier: należy natychmiast zaprzestać korzystania z tego oprogramowania
BIZNES
imageTitle
Znamy pary 1/16 finału Pucharu Polski. Będzie powtórka ostatniego finału
EUROSPORT
Skutki ulewy na Ibizie
Największe ulewy od 70 lat. "To był bardzo stresujący dzień"
METEO
Ośrodek Nowa Skra
Nowy stadion Skry nie dla uczniów. Przez regulamin
Alicja Glinianowicz
krakow - Artur Bogacki shutterstock_2192376717
Branża alarmuje, pilny apel do władz. "Konsekwencje są dotkliwe"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
imageTitle
Kolejny wielki sukces Reusser. Polki daleko
EUROSPORT
BRONX
Katastrofa budowlana w Nowym Jorku. Wiadomo, że była eksplozja, nie wiadomo gdzie
Świat
Poszukiwania dziecka w Australii
Czterolatek zaginął na odludziu. "Znaleźliśmy ślad buta"
Świat
Admirał Rob Bauer
Czemu Polska, Dania i Estonia? Admirał Bauer o rosyjskich prowokacjach
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica