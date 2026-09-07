Polska Zbigniew Bogucki z prezentem dla Szymona Hołowni. Ujawnił, co podarował Kamila Grenczyn |

Bogucki z wizytą u Hołowni. "Myślę, że to jest dobra okazja, żeby życzyć wszystkiego dobrego" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W poniedziałek Zbigniew Bogucki złożył wizytę w gabinecie wicemarszałka Sejmu Szymona Hołowni. Po wyjściu reporterka TVN24 Maja Wójcikowska zapytała go: - Wchodził pan z pakunkiem, teraz wychodzi pan bez pakunku. To była wizyta urodzinowa czy w jakim charakterze?

- Okrągły jubileusz pana marszałka, 50 lat. Myślę, że to dobra okazja, żeby życzyć wszystkiego dobrego - odparł Bogucki. Urodziny Hołowni przypadają na 3 września.

Bogucki dopytywany, czy w takim razie spędził godzinę u wicemarszałka na "urodzinowej kawie", tłumaczył: - W ogóle nie piję kawy, ja tylko wodę piłem. Rozmawialiśmy o, że tak powiem, takich rzeczach osobistych. Złożyłem życzenia, porozmawialiśmy.

Wójcikowska pytała następnie, czy rozmowa dotyczyła sprawy zaprzysiężenia Macieja Berka jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego czy afery wokół giełdy kryptowalut Zondacrypto. - To nie jest decyzja pana marszałka czy moja, tylko to jest kwestia pana prezydenta, przed którym składa się ślubowanie - mówił, pomijając to, że - zgodnie z konstytucją - sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm, a nie prezydent.

Bogucki o "skromnym podarunku"

Zbigniew Bogucki dopytywany o temat rozmowy z Hołownią, wyjaśnił, że "nie mógł przyjść tutaj w zeszłym tygodniu, bo akurat mieli inne kalendarze z panem marszałkiem". - Pani mnie widziała, że szedłem po prostu z takim skromnym podarunkiem na te 50. urodziny - dodał.

Szef prezydenckiej kancelarii zapytany przez reporterkę TVN24, czy w takim razie mają takie dobre relacje z wicemarszałkiem Sejmu, że spotykają się z okazji urodzin, odparł, że "generalnie jest życzliwy wobec ludzi". - Staram się być życzliwym. Myślę, że tej życzliwości nam generalnie brakuje - mówił.

Zaznaczył w tym kontekście, że rozmawia również z innymi wicemarszałkami, między innymi Krzysztofem Bosakiem (Konfederacja) czy Dorotą Niedzielą (KO).

Bogucki ujawnił rownież, co podarował Hołowni. - Spinki do mankietów z pięknym polskim orłem. Myślę, że to nas powinno łączyć - przekazał.