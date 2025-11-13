Logo strona główna
Polska

Jest wniosek o areszt dla Ziobry

Zbigniew Ziobro
Czy Ziobro zawnioskuje o azyl? Obrońca: nie mam na ten temat wiedzy
Źródło: TVN24
Jest wniosek prokuratury do sądu o tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Trwa konferencja prokuratury w sprawie dalszych kroków wobec posła PiS.

Prokurator skierował dziś do sądu rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy wobec Zbigniewa Ziobry.

"Konieczność zastosowania tymczasowego aresztowania wynika z zachodzącej w sprawie uzasadnionej obawy ucieczki lub ukrycia się, obawy bezprawnego utrudniania postępowania, a nadto z realnej groźby wymierzenia surowej kary" - wyjaśniono w komunikacie.

Podano, że w sprawie zachodzą trzy przesłanki szczególne zastosowania tymczasowego aresztowania: "obawa ucieczki lub ukrycia, obawa bezprawnego utrudniania postępowania oraz groźba wymierzenia surowej kary".

O takim kroku śledczych informowała wcześniej nieoficjalnie redakcja "Czarno na białym" TVN24.

Zbigniew Ziobro bez immunitetu

Śledczy zamierzają postawić Zbigniewowi Ziobrze łącznie 26 zarzutów dotyczących m.in. nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości. W tym celu Sejm uchylił w piątek 7 listopada immunitet byłemu ministrowi sprawiedliwości, posłowi PiS w odniesieniu do wszystkich zarzutów. Sejm wyraził także zgodę na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie Ziobry. Byłego ministra nie ma w Polsce.

Ziobro będzie ubiegał się o azyl? Obrońca odpowiada

Ziobro będzie ubiegał się o azyl? Obrońca odpowiada

Tajemnica zawodowa a Pegasus. Jak Ziobro chciał zmienić prawo i dlaczego się nie udało

Tajemnica zawodowa a Pegasus. Jak Ziobro chciał zmienić prawo i dlaczego się nie udało

Istotą zarzutów PK wobec Ziobry jest "ustawianie" konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Ziobro miał według śledczych działać w celu uzyskania korzyści majątkowych dla innych osób oraz korzyści osobistych i politycznych dla siebie. Wśród zarzutów prokuratury znalazło się kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz zdecydowanie o nielegalnym przekazaniu z Funduszu Sprawiedliwości 25 milionów złotych dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego na zakup oprogramowania Pegasus.

Pięć ważnych rzeczy, które znaleźliśmy we wniosku
Pięć ważnych rzeczy, które znaleźliśmy we wniosku

Sebastian Klauziński, Maria Pankowska

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Fundusz Sprawiedliwości) jest funduszem celowym, czyli jego środki muszą być wydatkowane wyłącznie na cele funduszu. Fundusz ten powstał w 1997 r., by pomagać ofiarom i świadkom przestępstw oraz osobom, które odbyły karę więzienia i wracają do uczciwego życia w społeczeństwie (to pomoc postpenitencjarna). Od 2017 r. fundusz ten - w wyniku zmiany rozporządzenia przez Ziobrę - otrzymał dodatkowy cel polegający na przeciwdziałaniu przestępczości.

Autorka/Autor: sz/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

Zbigniew Ziobro Prokuratura
