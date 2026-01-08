Sprawa krzyża w koszu na śmieci. "To błąd, który nie powinien mieć miejsca w szkole"

Nowacka o sprawie nauczycieli ze szkoły w Kielnie Źródło: TVN24

Wójt gminy Szemud (Pomorskie) Ryszard Kalkowski poinformował w środę, że złożył do Prokuratury Rejonowej w Wejherowie zawiadomienie w sprawie "rzekomego wyrzucenia krzyża przez nauczycielkę" Szkoły Podstawowej w Kielnie. Kobieta została zawieszona w obowiązkach przez dyrekcję placówki do czasu wyjaśnienia sprawy.

Nowacka: każdy ma prawo do poszanowania godności swojej wiary

Do tej sprawy odniosła się w czwartek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 minister edukacji Barbara Nowacka. Powiedziała, że rozmawiała w środę z pomorskim kuratorem oświaty i przekazała, że wobec tej nauczycielki wszczęto postępowanie dyscyplinarne.

- Bez względu na to, w co kto wierzy, to każdy ma prawo do poszanowania godności swojej wiary. To wydaje mi się fundamentalne i nauczyciele o tym doskonale wiedzą. Mają obowiązek pokazywania dzieciakom wartości i dbałości o wartość i o szacunek - podkreśliła Nowacka.

- To błąd, który nie powinien mieć miejsca w szkole. Zachowanie, które jest niedopuszczalne żadną normą społeczną - oceniła.

Jak zaznaczyła, "bez względu na to, czy wierzymy, wiemy, że krzyż jest ważnym symbolem i trzeba szanować uczucia większości i mniejszości".

Zwróciła uwagę, że dyrektor szkoły "wspiera młodzież, dla której to też mogło być zachowanie, które bardzo głęboko poruszyło ich wartości". - Myślę, że to jest mądre działanie dyrekcji - dodała.

Według mediów, do zdarzenia miało dojść 15 grudnia 2025 roku na lekcji języka angielskiego. Nauczycielka Szkoły Podstawowej w Kielnie miała zażądać od uczniów zdjęcia krzyża w sali lekcyjnej, a gdy młodzież odmówiła, miała sama go zdjąć i wyrzucić do kosza na śmieci.

Żurek o incydencie z krzyżem i pracach nad zmianami w Kodeksie karnym

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek został zapytany w Polsat News o zdarzenie z Kielna w kontekście szykowanego przez resort projektu nowelizacji Kodeksu karnego, przewidującego wykreślenie kary pozbawienia wolności z katalogu kar za przestępstwo obrazy uczuć religijnych. Ministerstwo Sprawiedliwości podkreślało, że wprowadzenie tej zmiany jest konieczne w związku z wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydanym w 2022 roku w sprawie "Rabczewska przeciwko Polsce".

- Jeżeli coś takiego miało miejsce, to właśnie ten przepis zadziała w praktyce - powiedział Żurek. - Jeżeli ta pani zostanie skazana, nie musi dostawać kary pozbawienia wolności, ale będzie osobą odnotowaną w rejestrze, zapłaci grzywnę. Ona nie znajdzie już miejsca pracy w wielu instytucjach publicznych, jeżeli rzeczywiście doszło do takiej sytuacji - mówił.

Minister dodał, że jeśli rodzice chcą, aby w klasie wisiał krzyż i wszyscy się na to godzą, to należy szanować te wartości i należy uszanować krzyż. - Uważam, że trzeba szanować polską tradycję, trzeba szanować uczucia religijne, trzeba bronić takie osoby, ale to nie musi być zagrożenie karą pozbawienia wolności - podkreślił.

