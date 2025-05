Napastnik, ofiara i ciężko ranny strażnik. Co wiemy o zbrodni na UW?

Kim była ofiara makabrycznej zbrodni na Uniwersytecie Warszawskim. Relacja Artura Węgrzynowicza Źródło: TVN24

Sprawca zabójstwa na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego został zatrzymany. Ofiara, którą brutalnie zaatakował, była portierką w jednym z uniwersyteckich budynków. Co wiemy jeszcze o sprawie?

Kluczowe fakty: Na Uniwersytecie Warszawskim doszło do makabrycznej zbrodni. Nie żyje pracowniczka uczelni.

Policja zatrzymała młodego mężczyznę.

Coraz więcej wiemy zarówno o ofierze, osobie, która została ranna, a także o napastniku.

Ofiara

Ofiara to portierka w jednym z budynków na Uniwersytecie Warszawskim. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że kobieta urodziła się w 1972 roku. Miała rozległe obrażenia głowy.

- Wszystko wskazuje na to, że kobieta broniła się przed tym atakiem, policjanci mówią o bardzo dużej ilości ran - przekazał Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl.

Prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, przekazał, że "kobieta poniosła śmierć na miejscu".

Makabryczna zbrodnia na Uniwersytecie Warszawskim Źródło: PAP/Radek Pietruszka

Ranny

Jak przekazał Węgrzynowicz, ranny to 39-letni pracownik straży na Uniwersytecie Warszawskim. Trafił do szpitala z ciężkim urazem głowy i z ranami ciętymi dłoni. Jego stan jest określany jako bardzo poważny. Skiba potwierdził, że strażnik "został odwieziony z ciężkimi obrażeniami ciała do szpitala".

Makabryczna zbrodnia na Uniwersytecie Warszawskim Źródło: PAP/Radek Pietruszka

Sprawca

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Antoni Skiba informował, że napastnik to 22-letni obywatel Polski, który nie jest mieszkańcem Warszawy. Jak dowiedziała się nieoficjalnie Klaudia Ziółkowska z tvn24.pl, pochodzi on z Gdyni.

Skiba przekazał później w rozmowie na antenie TVN24, że sprawca "jest osobą związaną z Uniwersytetem Warszawskim, jest to student uniwersytetu". Prokurator przekazał, że mężczyzna "został zatrzymany, nie stawiał oporu".

Wcześniej Artur Węgrzynowicz informował, że według naszych nieoficjalnych informacji "młody człowiek w momencie tej zbrodni był niezwykle spokojny, nie uciekał, nie próbował się ukryć". - On z tą siekierą chodził tutaj po dziedzińcu, zadawał ciosy gwałtownie - dodał.