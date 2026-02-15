Logo strona główna
Polska

Zmiany w zawodzie psychologa. Co zawiera nowa ustawa?

terapia terapeuta terapeutka psycholog gabinet shutterstock_2512795751
Czym różnią się zawody psychologa i psychoterapeuty?
Źródło: "Fakty" TVN
Nowa ustawa o zawodzie psychologa została podpisana przez prezydenta. Jak podkreśla resort rodziny, pracy i polityki społecznej, legislacja "porządkuje rynek usług psychologicznych" oraz zapewnia "większą ochronę zarówno osobom ich udzielającym, jak i korzystającym ze wsparcia". Co dokładnie zakłada?
Kluczowe fakty:
  • Ustawa została podpisana 12 lutego 2026 roku.
  • Z tego artykułu dowiesz się m.in.: jaki jest cel ustawy; kto może wykonywać zawód psychologa i jakie musi mieć kwalifikacje; jaka ochrona przysługuje korzystającym ze wsparcia; czym ma być nowo utworzony samorząd zawodowy.
  • Ustawa kończy okres niebezpiecznej dowolności w obszarze świadczenia wsparcia psychologicznego - mówił prezydent, argumentują podpisanie legislacji.

Prezydent Karol Nawrocki podpisał w czwartek ustawę o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów. Na nagraniu opublikowanym na profilu KPRP Nawrocki podkreślał, że "kończy ona okres niebezpiecznej dowolności w obszarze świadczenia wsparcia psychologicznego". Wskazywał, że ustawa "wprowadza jasne zasady wykonywania zawodu, odpowiedzialność dyscyplinarną oraz samorząd zawodowy zgodnie z konstytucją".

Co zakłada ustawa o zawodzie psychologa?

Jak czytamy na stronie ministerstwa, celem wprowadzanych przepisów jest "podniesienie jakości udzielanych świadczeń, zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym ze wsparcia, a także zadbanie o interesy psycholożek i psychologów".

Ustawa "porządkuje rynek usług psychologicznych, zapewnia także większą ochronę zarówno osobom ich udzielającym, jak i korzystającym ze wsparcia".

Próby samobójcze wśród dzieci. Co z pomocą psychologiczną bez zgody rodziców?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Próby samobójcze wśród dzieci. Co z pomocą psychologiczną bez zgody rodziców?

Zdrowie

Zawód psychologa - kto będzie mógł go wykonywać

Pierwsza grupa zmian wprowadzonych przez nową ustawę dotyczy prawa do wykonywania zawodu psychologa. Uprawnienia będą przyznawane z dniem wpisu do Rejestru Psychologów, prowadzonego przez regionalne rady zawodowe. Osoby rozpoczynające pracę w zawodzie psychologa będą także zobowiązane do współpracy z doświadczonym opiekunem.

Resort podkreśla, że nielegalnym będzie podawanie się za psychologa, nie posiadając uprawnień do wykonywania tego zawodu. Ma to zapewnić, że osoby szukające wsparcia będą w stanie otrzymać specjalistyczną pomoc.

Zawód psychologa będą mogły wykonywać osoby, które ukończyły studia pierwszego i drugiego stopnia, lub jednolite magisterskie na kierunku psychologia. Dotychczas prawo to przysługiwało wyłącznie absolwentom jednolitych studiów magisterskich.

"Osoby, które ukończyły lub rozpoczęły studia II stopnia (także jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia zdrowia) przed wejściem w życie ustawy, także będą mogły wpisać się do Rejestru Psychologów" - czytamy w komunikacie.

Prawo do wykonywania zawodu będzie można uzyskać także na podstawie odpowiednich kwalifikacji zdobytych za granicą – pod warunkiem znajomości języka polskiego.

ZOBACZ CAŁĄ USTAWĘ >>>

"To jakby onkolog musiał zostać dodatkowo chemioterapeutą". Psychologowie protestują
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"To jakby onkolog musiał zostać dodatkowo chemioterapeutą". Psychologowie protestują

Zdrowie

Ochrona korzystających ze wsparcia

MRPiPS wyjaśnia też, co w sytuacji, kiedy osoba korzystająca ze wsparcia psychologicznego będzie miała zastrzeżenia.

"Każda osoba pokrzywdzona działaniami psychologa będzie mogła złożyć wniosek do rzecznika dyscyplinarnego. Samorząd (zawodowy - przyp. red.) będzie prowadził postępowania dyscyplinarne i orzekał kary, w tym zawieszenie lub pozbawienie prawa wykonywania zawodu" - podano.

Co więcej, każdy psycholog będzie zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, prowadzenia dokumentacji psychologicznej oraz ochrony danych osobowych osób, które korzystają z jego pomocy. 

Powstanie samorząd psychologów

Pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu psychologa ma sprawować nowo utworzony samorząd zawodowy. Organ ten będzie odpowiedzialny za:

  • reprezentowanie środowiska psychologicznego,
  • sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu
  • prowadzenie postępowań dyscyplinarnych,
  • dbanie o przestrzeganie zasad etyki i rozwój zawodowy psychologów.

Oznacza to, że samorząd zawodowy będzie orzekał o karach - w tym na przykład o zawieszeniu lub pozbawieniu prawa do wykonywania zawodu. Ministerstwo podaje, że działalność samorządu będzie objęta nadzorem ministra właściwego do spraw pracy.

Ustawa ma wejść w życie co do zasady po upływie 2 lat i 3 miesięcy od dnia ogłoszenia z wyjątkami - część w przepisów w innym terminie. Przepisy dotyczące zasad otrzymania uprawnień, wchodzą w życie po 14 dniach od ogłoszenia ustawy.

Autorka/Autor: Mikołaj Stępień/akr

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock



PsychologiaKarol NawrockiPrezydent RPMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejZdrowie psychiczneOchrona zdrowia
