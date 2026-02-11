Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Usiądzie przy stole z Putinem? Prezydentowi się "nie spieszy", ale "jest gotowy"

Karol Nawrocki
Nawrocki: usiądę do stołu z każdym, jeśli tego będzie wymagał interes Polski
Źródło: TVN24
Jeśli będzie tego wymagał interes państwa polskiego, to jako prezydent Polski jestem gotowy - powiedział na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego prezydent Karol Nawrocki, odnosząc się do pytania o ewentualne rozmowy przy stole z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Jak zaznaczył, "racja stanu nie kieruje się po prostu emocjami".

Wśród poruszonych przez prezydenta kwestii po rozpoczęciu środowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego było ewentualne przystąpienie Polski do Rady Pokoju. Jej utworzenie zapowiedział prezydent USA Donald Trump, a temat ten znalazł się w programie posiedzenia ze względu na "realne konsekwencje strategiczne" takiej decyzji.

Zdaniem Nawrockiego problemem nie jest to, że rząd ma wątpliwości co do przystąpienia do formatu powstałego z inicjatywy Donalda Trumpa. - Problemem jest to, że rząd nie przedstawił mi jako prezydentowi Polski (...) żadnego konkretnego stanowiska - powiedział. - Apeluję dziś do rządu o przedstawienie Radzie Bezpieczeństwa Narodowego konkretnej, merytorycznej rekomendacji, niezależnie od tego, jaka ona będzie. Państwo polskie potrzebuje w tej sprawie odpowiedzialnej decyzji, a nie bardzo wygodnej ciszy - powiedział.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Polska w Radzie Pokoju? Jest deklaracja Tuska

Polska w Radzie Pokoju? Jest deklaracja Tuska

Sikorski o posiedzeniu RBN i "cyrku medialnym"

Sikorski o posiedzeniu RBN i "cyrku medialnym"

Nawrocki o Putinie. "Nie spieszy mi się"

Według prezydenta udział w takich inicjatywach jak Rada Pokoju "nie może być lekkomyślnie oceniany przez pryzmat osobistych sympatii lub antypatii do poszczególnych przywódców, ani przez bieżące kalkulacje polityczne". - Racja stanu nie kieruje się po prostu emocjami. Powinniśmy zdawać sobie z tego sprawę - zaznaczył.

Nawrocki przypomniał ponadto, że w trakcie kampanii wyborczej zapytano go o to, czy usiądzie do stołu z Władimirem Putinem. - Odpowiedziałem, że usiądę z każdym do stołu, jeśli tego będzie wymagał interes Rzeczypospolitej Polskiej - powiedział.

- Osobiście jestem ścigany przez Władimira Putina i Federację Rosyjską, więc nie spieszy mi się do tego, żeby siedzieć i ze zbrodniarzem Putinem, i z przedstawicielem reżimu Łukaszenki. Natomiast jeśli będzie tego wymagał interes państwa polskiego, to jako prezydent Polski jestem do tego gotowy - zapewnił.

Prezydent przypomniał następnie, że jednym z członków Organizacji Narodów Zjednoczonych jest właśnie Rosja. - Taka sama sytuacja jest z grupą G20, na której szczyt zostałem zaproszony jako pierwszy polski prezydent - powiedział.

Rosja otrzymała zaproszenie do Rady Pokoju, jednak na razie nie przystąpiła do tej organizacji.

Czy Polska będzie w Radzie Pokoju?

W środę przed posiedzeniem rządu premier poinformował dziennikarzy, że Polska nie przystąpi na tym etapie do prac Rady Pokoju zainicjowanej przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Jak zaznaczył, decyzja wynika z wątpliwości co do zasad i kształtu Rady, choć relacje ze Stanami Zjednoczonymi pozostają priorytetem.

- Jeśli zmienią się okoliczności, które umożliwią przystąpienie do pracy Rady, to nie wykluczamy żadnego scenariusza - wyjaśnił. 

Szef rządu zapewnił, że w przypadku gdy prezydent Karol Nawrocki zdecyduje się jako świadek uczestniczyć w spotkaniu inaugurującym prace Rady, które odbędzie się 19 lutego w USA, to otrzyma od rządu pełne materiały dotyczące sposobu postępowania.

OGLĄDAJ: Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Oglądaj TVN24
Karol Nawrocki

Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Oglądaj TVN24

Karol Nawrocki
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Kamila Grenczyn

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Udostępnij:
Tagi:
Karol NawrockiPrezydent RPWładimir PutinPolityka zagraniczna RosjiStosunki Rosja - Polska
Czytaj także:
Damian Żurek
Wszystkie oczy na tor w Mediolanie. Wielka szansa medalowa dla Polski
RELACJA
Wjechał w filar na stacji paliw
Przeszkodą w Przeszkodzie był filar stacji. Sprzedaż paliwa była wstrzymana
WARSZAWA
Kopalnia KWK Borynia-Zofiówka-Bzie w Jastrzębiu-Zdroju
Zawnioskują o obniżenie swoich wynagrodzeń. "Wyraz solidarności"
BIZNES
Prokurator Tomasz Tadla
Prokurator Tadla miał zostać odwołany. "Niezwykle doświadczony śledczy"
Polska
imageTitle
Podrażniona Świątek odwróciła losy meczu. Ma ćwierćfinał w Dosze
EUROSPORT
imageTitle
"Siemanko niezłe wdzianko". Fajdek pozdrawia ze szpitalnego łóżka
EUROSPORT
Japoński śmigłowcowiec JS Izumo, amerykański okręt desantowy USS Essex, australijski śmigłowcowiec HMAS Canberra i koreański okręt desantowy ROKS Marado, RIMPAC 2022
"Wraca" drugie mocarstwo Azji. Bać się czy kibicować?
Sebastian Zakrzewski
Wyrok sądu
Wyrok dożywocia za morderstwo sprzed lat. Polka skazana w Wielkiej Brytanii
Świat
Sędzia Dariusz Łubowski
Wniosek o ENA dla Ziobry trafił do odwołanego sędziego
Polska
Tak będzie wyglądać Nowa Skra
Cztery firmy chcą budować halę na Skrze. Oferty powyżej budżetu
WARSZAWA
imageTitle
Nie było prezentu na urodziny. Hurkacz zmarnował szansę
EUROSPORT
Wypadek w miejscowości Chrząstawa
Zderzenie na przejeździe. Podniosą pociąg, by wyciągnąć auto z zakleszczonym kierowcą
Wrocław
Policja
Agresja w autobusie, zatrzymana kobieta z nożem
Olsztyn
W nocy na ulice wyjechały posypywarki (zdj. ilustracyjne)
Na drogach nie było tak źle, na chodnikach - wręcz przeciwnie. Sondaż
METEO
imageTitle
Tajemniczy człowiek w wielu kurtkach. Co robi na igrzyskach?
EUROSPORT
Spotkanie podsekretarz stanu Agnieszki Jędrzak z podsekretarz stanu w administracji USA Sarah B. Roger
Amerykańska podsekretarz stanu i ambasador USA w KPRP. Rzecznik prezydenta o rozmowach
Polska
Leszek Czarnecki
Jest prawomocny wyrok w sprawie artykułu o przewożeniu Leszka Czarneckiego w bagażniku
BIZNES
shutterstock_2346761815
Jedzą tylko przez osiem godzin. Objawy choroby zmniejszają się nawet o 40 procent
Zdrowie
Linia średnicowa, tunel. Warszawa Śródmieście
Przyszłość linii średnicowej. Sensacyjna koncepcja kolejarzy
Dariusz Gałązka
imageTitle
Francuzki poszły za ciosem w biathlonie. Polkom zabrakło precyzji
EUROSPORT
Martwy kot znaleziony w automacie paczkowym (zdjęcie ilustracyjne)
Co się stanie z InPostem? "To jest sygnał"
Maja Piotrowska
imageTitle
Kolekcjoner złota. Nie wierzył w sukces, przyćmił największych
EUROSPORT
Ostatnie przygotowania do Berlinale 2026
Berlinale 2026. Pięć konkursowych perełek
Tomasz-Marcin Wrona
shutterstock_2317709075
Kredytobiorcy czekają na ten wyrok. "Może mieć przełomowe znaczenie dla całego rynku"
BIZNES
imageTitle
Faworyt nie zawiódł w kombinacji norweskiej. Polacy na końcu stawki
EUROSPORT
Gołoledź, ślizgawica, ślisko, szklanka, lód, oblodzenie, opady marznące
Alarmy IMGW. Sporo zagrożeń ze strony pogody
METEO
Mężczyzna zapomniał pieniędzy z bankomatu, zabrała je kobieta (zdjęcie ilustracyjne)
Będzie niższy limit w bankomatach
BIZNES
Śnieg spadł w Tatrach
Z objęć wiosny wprost w ramiona zimy. Miejscami mocniej sypnie śniegiem
METEO
Adam Andruszkiewicz
Wiceszef kancelarii prezydenta z zarzutami. Andruszkiewicz komentuje
Maciej Duda, Łukasz Ruciński
imageTitle
Koleżanki z medalami, ona płakała. Wystarczył rzut oka na telefon
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica