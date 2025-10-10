Logo strona główna
Polska

Siemoniak: Sterczewski nie powinien pouczać Sikorskiego

25a08593
Sterczewski: jesteśmy głęboko rozczarowani postawą Radosława Sikorskiego
Źródło: TVN24
To pokazanie, że to nie była misja humanitarna, tylko właśnie misja polityczna - powiedział Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych w "Jeden na jeden" w TVN24. Odniósł się w ten sposób do "rozczarowania" Sikorskim, które wyraził Franciszek Sterczewski, uczestnik flotylli dla Gazy.

Szef kancelarii premiera Jan Grabiec komentował w czwartek "Faktach po Faktach" w TVN24 udział posła Koalicji Obywatelskiej Franciszka Sterczewskiego we flotylli humanitarnej, która zmierzała do Strefy Gazy. Powiedział, że to bardziej "przypominało wakacje niż misję". - Sprawa jest ważna, natomiast trzeba do niej podchodzić z powagą, a nie traktować jako okazję do jakiejś publicznej autopromocji - dodał.

Zapytany o słowa Grabca, Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych ocenił w "Jeden na jeden" w TVN24, że nie widzi we flotylli misji humanitarnej, a "raczej misję polityczną". - Albo misja humanitarna, albo misja polityczna - mówił.

- Flotylla stała się tematem samym w sobie - ocenił. - Wraca do Polski jeden z uczestników i wygłasza oświadczenia polityczne pouczające ministra spraw zagranicznych, co powinniśmy robić, co powinniśmy mówić - mówił na temat Sterczewskiego, który wcześniej ocenił, że jest "rozczarowany" postawą Radosława Sikorskiego wobec flotylli i losów jej członków.

- Politykę zagraniczną Polski prowadzi minister Sikorski i poseł, polityk, tak jak Franciszek Staszewski, nie powinien go pouczać i mówić, co on teraz powinien robić - wskazał Siemoniak. - I to jest pokazanie, że to nie była misja humanitarna, tylko właśnie misja polityczna - ocenił.

Sterczewski znajdował się w grupie ponad 470 osób z 47 państw biorących od pierwszych dni września udział w Globalnej Flotylli Sumud, która kierowała się do Strefy Gazy. Morski konwój humanitarny został przechwycony w ubiegłym tygodniu na wodach międzynarodowych przez izraelską marynarkę wojenną. Przejęto 42 statki, a ich załogi sprowadzono do Izraela, zatrzymano i deportowano.

Po wylądowaniu w środę w Warszawie Sterczewski stwierdził, że jest rozczarowany postawą Radosława Sikorskiego. W czwartek poseł oświadczył, że nadal chce być członkiem klubu Koalicji Obywatelskiej, ale uważa, że polityka rządu wobec Izraela powinna się zmienić.

OGLĄDAJ: Siemoniak: to nie była misja humanitarna a polityczna
pc

Siemoniak: to nie była misja humanitarna a polityczna

pc
Autorka/Autor: kkop/akw

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Tomasz SiemoniakStrefa GazyFranciszek SterczewskiRadosław Sikorski
