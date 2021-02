Szlakiem Lachertów

Strajk mediów przejął mnie bardzo, bo choć do współczesnych mediów mam stosunek ambiwalentny, to jednak dziennikarstwem obciążony jestem dziedzicznie. Mój dziadek pisał do gazet i pamiętam, że w jego domu, kiedy po zmywaniu podłogi wykładało się ją gazetami, to dziadek mój i mój ojciec, na czworakach, te stare gazety czytali. Felieton Macieja Wierzyńskiego.