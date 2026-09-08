Polska Sześć rzeczy, które warto dziś wiedzieć Adam Styczek |

Komentarze po wygranej AfD w wyborach w Saksonii-Anhalcie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Łukasz Gągulski/PAP/EPA

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Kandydat Konfederacji nie wystartuje w krakowskich wyborach

Bartosz Bocheńczak, który miał zostać kandydatem Konfederacji na prezydenta Krakowa, powiadomił w poniedziałek wieczorem, że jego kandydatura nie została zarejestrowana.

"Zabrakło ważnych podpisów. Nie będę snuł teorii spiskowych, szukał winnych ani przerzucał odpowiedzialności na kogokolwiek. Uważałem, że złożenie niemal 5000 podpisów zapewni nam wystarczający margines bezpieczeństwa. Jak się okazało - pomyliłem się" - napisał.

Jeden z liderów Konfederacji i szef partii Nowa Nadzieja Sławomir Mentzen przekazał, że w związku z tym odwołuje Bocheńczaka z funkcji prezesa okręgu krakowskiego.

Bartosz Bocheńczak miał być kandydatem Konfederacji na prezydenta Krakowa Źródło zdjęcia: Łukasz Gągulski/PAP/EPA

Iga Świątek odpadła z US Open

Iga Świątek nie zdołała awansować do ćwierćfinału US Open. W meczu czwartej rundy z Chinką Qinwen Zheng rozpoczęła od prowadzenia 5:0. Nie zdołała wykorzystać aż trzech piłek setowych. Po niemal dwóch godzinach walki przegrała 5:7, 3:6.

Wcześniej inne Polki odpadły już w pierwszej rundzie (Maja Chwalińska, Magdalena Fręch, Magda Linette). Po drugiej rundzie Świątek była już jedyną pozostałą Polką w singlu - Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak odpadli w drugiej rundzie.

CDU traci mandat do rządzenia

Po przeliczeniu głosów ze wszystkich okręgów wyborczych komisja wyborcza podała, że w wyborach w Saksonii-Anhalcie zwyciężyła AfD zdobywając 43,8 procent głosów, co oznacza, że partia ta więcej niż podwoiła swój wynik sprzed pięciu lat w tym landzie, gdy osiągnęła 20,8 procent.

- CDU nie ma już mandatu do rządzenia. Jesteśmy w opozycji. Mandat należy teraz do AfD - powiedział natomiast premier Saksonii-Anhaltu Sven Schulze.

Zarzuty i areszt dla Romana Ż.

Zatrzymany w sprawie Zondacrypto Roman Ż. usłyszał zarzuty. Jeden z nich dotyczy udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Sąd zdecydował w poniedziałek wieczorem o zastosowaniu tymczasowego aresztu.

Karambol po wtargnięciu dzików na drogę

Na wawerskim odcinku trasy S2 w Warszawie zderzyło się kilka pojazdów. Straż pożarna poinformowała, że nie ma osób rannych, ale były duże utrudnienia w ruchu.

Przez trasę przechodziły dziki. Kierowcy musieli ostro hamować, żeby nie wjechać w stado.

Wypadek samolotu w Miami

Co najmniej pięć osób zginęło, a pięć zostało rannych po tym, gdy lądujący na lotnisku w Miami na Florydzie samolot towarowy firmy wysyłkowej Amazon nie zdołał wyhamować i zjechał z pasa.

Maszyna staranowała samochody znajdujące się w pobliżu lotniska i zatrzymała się dopiero na pobliskim polu.