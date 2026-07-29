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to warto wiedzieć

Decyzja PiS, Kurski z zakazem wystąpień, ślubowanie sędziego Patyry

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PiS skierował sprawę ludzi Morawieckiego do rzecznika dyscypliny partii
Bochenek: Komitet Polityczny zatwierdził listę osób, które nie złożyły deklaracji i skierował sprawę do rzecznika dyscypliny
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP/EPA
Komitet Polityczny PiS skierował sprawę polityków partii, którzy nie podpisali oświadczenia o przynależności do partii do rzecznika dyscypliny. Jacek Kurski otrzymał zakaz wystąpień medialnych. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Sławomir Patyra złożył ślubowanie w obecności prezydenta. Oto sześć rzeczy, które warto wiedzieć w środę 29 lipca.

1. PiS skierował sprawę ludzi Morawieckiego do rzecznika dyscypliny partii

Komitet Polityczny PiS potwierdził listę polityków, którzy nie złożyli oświadczenia o przynależności do partii i kieruje sprawę do rzecznika dyscypliny partii - przekazał rzecznik PiS Rafał Bochenek po zakończonym posiedzeniu Komitetu Politycznego.

Na liście są 44 osoby i są to nie tylko członkowie stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Były premier odniósł się do tej decyzji. - Odbieram to jako próbę przeciągania tego serialu - powiedział.

PiS skierował sprawę ludzi Morawieckiego do rzecznika dyscypliny partii
PiS skierował sprawę ludzi Morawieckiego do rzecznika dyscypliny partii
Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP/EPA

2. Kurski z zakazem wystąpień medialnych

Jacek Kurski otrzymał zakaz wystąpień medialnych - poinformował we wtorek rzecznik PiS. Jak dodał, ma to związek z jego ostatnim wystąpieniem.

Jacek Kurski wystąpił w niedzielę rano w zbliżonej do PiS Telewizji Republika. Mówił między innymi, że Mateusz Morawiecki jest "żałosnym trybikiem" w "niemieckim planie podboju Europy" i "rozwalenia PiS". Krytykował Morawieckiego również za to, że "siedział u Tuska" - czyli w Radzie Gospodarczej przy rządzie - w 2010 roku, kiedy doszło do katastrofy smoleńskiej i później gdy - zdaniem Kurskiego - tworzono wobec PiS "przemysł pogardy".

Kurski "otrzymał zakaz"
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Kurski "otrzymał zakaz"

3. Sędzia TK Sławomir Patyra złożył ślubowanie

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Sławomir Patyra złożył ślubowanie w obecności prezydenta Karola Nawrockiego.

Na konferencji powiedział, że solidaryzuje się z czwórką sędziów TK, którzy "są bezprawnie pozbawieni możliwości udziału w pracach Trybunału".

4. Tusk apeluje do Nawrockiego w sprawie pobicia Ukraińców

Donald Tusk, odnosząc się do sprawy pobicia Ukraińców we Wrocławiu, ocenił, że na wzrost przemocy ma także wpływ postawa części polityków "od prezydenta po liderów prawicy, którzy przyzwalają, dają taki moralny mandat tego typu działaniom".

Premier zwrócił się też do Karola Nawrockiego "żeby przestał milczeć w tej sprawie". - Bardzo chwalił ustawki jako męskie walki wręcz, szlachetne. To proszę zobaczyć, jak wygląda ta szlachetna walka wręcz w wykonaniu ludzi z Gromdy - dodał.

5. Trzęsienie ziemi w Japonii

W mieście Pusan, po trzęsieniu ziemi w japońskiej prefekturze Kumamoto w Korei Południowej wpłynęło blisko 800 zgłoszeń związanych z trzęsieniem ziemi. Zgłaszający mówili o trzęsących się budynkach, domach oraz wyczuwalnych wibracjach.

Koreański dziennik "Chosun Ilbo" podał, że w dzielnicy Haeundae-gu w Pusan i kilku dzielnicach położonego 45 kilometrów dalej miasta Ulsan doszło do zamieszania, ponieważ mieszkańcy budynków w panice zaczęli ewakuować się, gdy tylko poczuli wstrząsy

6. Zarzuty po ataku we Wrocławiu

Do prokuratury doprowadzono dwóch mężczyzn podejrzanych w sprawie pobicia, do którego doszło we Wrocławiu. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Jakub Dłubacz poinformował, że pierwszy z zatrzymanych usłyszał zarzut dotyczący pobicia, przemocy na tle narodowościowym, a także znieważenia na tle narodowościowym, jednocześnie kwalifikując ten czyn jako występek o charakterze chuligańskim.

Drugi zatrzymany też jest podejrzany o pobicie i stosowanie przemocy z powodu przynależności narodowej. Śledczy zakwalifikowali to jako występek o charakterze chuligańskim. Mężczyzna nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień. W związku z tym, że był już karany za podobne przestępstwa, będzie odpowiadał w warunkach recydywy.

Źródło: TVN24, PAP
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Tagi:
Prawo i SprawiedliwośćMateusz MorawieckiJacek KurskiTrybunał KonstytucyjnyDonald TuskKarol NawrockiJaponiaTrzęsienia ziemiWrocławNajważniejsze informacje
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
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