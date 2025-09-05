Tusk w Paryżu, Nawrocki u Meloni, Armani nie żyje

Donald Tusk i liderzy w Paryżu Źródło: Reuters

1. Donald Tusk w Paryżu

Polska nie wyśle wojsk do Ukrainy w ramach gwarancji bezpieczeństwa - przekazał premier Donald Tusk po czwartkowych rozmowach koalicji chętnych w Paryżu.

Szef rządu mówił też o szczegółach ustaleń rozmów pomiędzy przywódcami. W jego ocenie "Putin gra na zwłokę" i nie ma nadziei na rychłe spotkanie prezydenta Rosji i Ukrainy.

Donald Tusk wziął udział w spotkaniu koalicji chętnych Źródło: LUDOVIC MARIN/PAP/EPA

2. Karol Nawrocki w Rzymie

Prezydent Karol Nawrocki przybył do Rzymu, gdzie jeszcze w czwartek spotkał się z premier Giorgią Meloni. W delegacji, która powitała go na lotnisku, zabrakło najwyższego rangą przedstawiciela dyplomatycznego Polski we Włoszech.

To druga zagraniczna wizyta Nawrockiego po podróży do Waszyngtonu.

3. Pierwszy mecz pod wodzą Urbana na remis z Holandią

Jan Urban udanie zadebiutował w roli trenera reprezentacji Polski. Wprawdzie podobnie jak prawie wszyscy selekcjonerzy w XXI wieku - z wyjątkiem jego poprzednika Michała Probierza - nie wygrał pierwszego meczu, ale wyjazdowy remis 1:1 z Holandią w eliminacjach mundialu jest bardzo cenny.

63-letni szkoleniowiec został ogłoszony selekcjonerem polskich piłkarzy w połowie lipca, ponad miesiąc po rezygnacji Probierza.

4. Polska przestrzeń powietrzna naruszona

Doszło do naruszenia dwukrotnie naszej przestrzeni powietrznej - poinformował szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła.

W związku z tym zdarzeniem w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego odbyła się konferencja z udziałem wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała Wiesława Kukuły i dowódcy operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych generała broni Macieja Klisza.

5. Giorgio Armani nie żyje

Legendarny włoski projektant Giorgio Armani zmarł w wieku 91 lat. "Król Giorgio. Absolutna legenda mody, uniwersalna ikona współczesnego stylu, wyzwoliciel kobiet, twórca stylów, mody, a przede wszystkim sposobów bycia" - napisał włoski dziennik "La Repubblica".

6. Radosław Sikorski podsumował wizytę w USA

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podsumował w czwartek swoją dotychczasową aktywność w Stanach Zjednoczonych. Relacjonował przebieg spotkań z przedstawicielami amerykańskiego Kongresu.

- Wszystkie agendy państwa polskiego działają wspólnie na rzecz polskiego bezpieczeństwa i na rzecz obecności amerykańskiej w Polsce - mówił.

