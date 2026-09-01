Profesor Dudek o aferze Zondacrypto: Może się okazać, że to Braun będzie beneficjentem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Koalicja Obywatelska zdecydowanie wyprzedza Prawo i Sprawiedliwość w najnowszym sondażu IBRiS dla Onetu. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, na KO zagłosowałoby 27,5 procent badanych.

Na partię Jarosława Kaczyńskiego głos chce oddać 19,7 procent respondentów. Ugrupowanie Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus przekroczyłoby próg wyborczy zyskując 6 procent głosów.

Kto jeszcze znalazłby się w Sejmie? Konfederacja w wynikiem 13,1 procent, Konfederacja Korony Polskiej (8,3 procent) oraz z takim samym wynikiem Lewica (8,3 procent).

Nowy sondaż partyjny. Kto poza Sejmem?

Progu wyborczego nie przekroczyłoby ugrupowanie obecnego szefa MON, Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zgodnie z wynikami sondażu na PSL zagłosowałoby tylko 4,2 procent wyborców. Razem i Polska 2050 mogą liczyć na mniejsze niż trzyprocentowe poparcie - wynosi ono odpowiednio 2,7 oraz 0,4 procent. Blisko 10 procent respondentów nie jest pewnych, na kogo oddałoby swój głos.

Źródło zdjęcia: TVN24

Ile mandatów dla której partii

Symulacja podziału mandatów w Sejmie, przeprowadzona przez zespół Onet Data pokazuje, że KO zyskałoby 165 mandatów, czyli o 45 więcej niż PiS (120). Konfederacja wprowadziłaby do Sejmu 73 posłów, a Konfederacja Korony Polskiej 46. Lewica mogłaby liczyć na 35 mandatów, a 21 przypadłoby ugrupowaniu Mateusza Morawieckiego.

Jak wygląda deklarowana frekwencja? 31,2 procent respondentów wzięłoby udział w wyborach, gdyby miały się odbyć w najbliższą niedzielę, a 23,1 procent wskazało, że "raczej" poszłoby do urn. Oznacza to, że udział w wyborach wzięłoby 54,3 procent osób. 15,5 procent "raczej nie" głosowałoby, 28,6 procent "zdecydowanie nie". Niezdecydowanych jest 1,6 procent badanych.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany w dniach 25-27 sierpnia 2026 r. metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej liczącej 1,1 tys. dorosłych Polaków.