Ruch KPRM w sprawie Cenckiewicza. "Takie jest prawo, czy to się podoba, czy nie"

Dobrzyński przypomniał, że na podstawie kontrolnego postępowania sprawdzającego decyzją Służby Kontrwywiadu Wojskowego z lipca 2024 roku Sławomir Cenckiewicz stracił poświadczenie bezpieczeństwa, które uprawniało go do dostępu do informacji niejawnych. Następnie Cenckiewicz zaskarżył tę decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który wyrokiem z czerwca tego roku uchylił tę decyzję.

- Nie zgadzamy się z argumentacją przedstawioną w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Po ocenie zgromadzonego materiału sprawa jest dla nas ewidentna i jednoznaczna - mówił Jacek Dobrzyński, rzecznik koordynatora służb specjalnych. Poinformował przy tym, że KPRM wniosła skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroków WSA.

- W skardze kasacyjnej KPRM wnosi o uchylenie zaskarżonych wyroków w całości - wyjaśnił Dobrzyński. Przypomniał też, że z uwagi na nieuprawomocnienie się wyroku WSA i zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych "Sławomir Cenckiewicz nie posiada dostępu do informacji niejawnej" - Obojętnie, czy się to komuś podoba, czy nie, takie jest prawo, nie interpretacja tego (prawa - red.) - dodał.

Cenckiewicz: przyjmuję warunki wojny

"Przyjmuję warunki wojny! Ostatnie zdanie - pozostawiam prawnikom" - napisał Cenckiewicz, który został wyznaczony przez prezydenta elekta Karola Nawrockiego na przyszłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Przyjmuję warunki wojny! Ostatnie zdanie - pozostawiam prawnikom https://t.co/3X4gkZPcdN — Sławomir Cenckiewicz (@Cenckiewicz) August 5, 2025 Rozwiń

Prokuratura postawiła Cenckiewiczowi zarzuty pomocnictwa w ujawnieniu przez Mariusza Błaszczaka w trakcie kampanii wyborczej w 2023 roku tajnych planów obrony przed Rosją. Przyszły szef BBN nie przyznał się do stawianych mu czynów.

W tej sprawie na początku lipca "Gazeta Wyborcza" opublikowała artykuł, w którym zaznaczono, że jeśli Cenckiewicz ma postawione zarzuty, które na dodatek dotyczą ujawnienia tajnych informacji, to służby muszą z urzędu wszcząć postępowanie kontrolne.

"W momencie jego rozpoczęcia poświadczenie bezpieczeństwa jest odbierane lub zawieszone. Brak poświadczenia sprawi, że Cenckiewicz jako szef BBN będzie wyłączony ze wszystkich spraw związanych z dostępem do tajemnic państwowych. Nie będzie mógł brać udziału w Kolegium Służb Specjalnych ani w spotkaniach międzynarodowych w ramach NATO" - czytamy w artykule.

