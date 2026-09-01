Polska Rozwój Plus chce mieć wicemarszałka Sejmu Filip Czerwiński |

Spotkanie klubu Rozwoju Plus Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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- Najprawdopodobniej będzie to Marcin Horała. To jest nazwisko, które pojawia się najczęściej, kiedy o to pytamy. Ale może się też okazać, że będzie to propozycja wicemarszałkini. Słychać także nazwiska Marii Koc albo posłanki Stachowiak-Różeckiej - przekazał nasz reporter Wojciech Skrzypek.

Liczne sprawy na agendzie spotkania

Według informacji Skrzypka wybór kandydata ma nastąpić w drodze głosowania. Ponadto członkowie klubu mają przedyskutować to, jak idzie tworzenie struktur lokalnych, a także strategię na posiedzenie Sejmu - które rozpocznie się w środę.

- Będziemy dyskutować na temat kandydatury na wicemarszałka Sejmu. Będziemy rozmawiać o układach w komisjach, [sprawach - red.] personalnych. (...) Pewnie będziemy rozmawiać o tym, jak postępuje budowa naszych struktur - wymieniał poseł Rozwoju Plus Andrzej Kryj w rozmowie z naszym reporterem.

Kryj przybliżył, że chodzi o weryfikację kandydatów na członków stowarzyszenia, "którzy naprawdę bardzo licznie zapisali się". - A teraz trzeba z tymi ludźmi rozmawiać, pytać ich o wiele szczegółów - mówił.

Nowy klub w Sejmie

Zgodnie z informacją na stronie Sejmu, Rozwój Plus jest trzecim najliczniejszym klubem i liczy 41 posłów oraz dwóch senatorów. Posłowie Rozwoju Plus będą - od rozpoczynającego się w środę posiedzenia - siedzieli na sali plenarnej między PiS-em i Konfederacją.

Powstanie nowego klubu wiąże się z kryzysem wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości i powołaniem przez Mateusza Morawieckiego stowarzyszenia Rozwój Plus. Pod koniec lipca upłynął termin ultimatum prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który nakazał parlamentarzystom rezygnację z przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń politycznych pod groźbą wykluczenia z partii.

Politycy skupieni wokół Morawieckiego nie złożyli wymaganych deklaracji, uznając, że nie zrezygnowali z członkostwa w PiS, a jedynie realizują nową inicjatywę społeczną. Ostatecznie, po skierowaniu spraw do rzecznika dyscypliny, politycy ci uznali, że nie są już członkami PiS i pod koniec lipca zarejestrowali własny klub parlamentarny.

Na początku sierpnia Morawiecki zapowiedział, że najpóźniej 15 października założy partię polityczną; na ten dzień planowana jest konwencja „Rozwoju Plus”.