Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Raport o pomocy Ukrainie i wulgarny komentarz. Tomczyk komentuje

Cezary Tomczyk
Tomczyk: powszechne szkolenia obronne są priorytetem
Źródło: TVN24
W rządowym raporcie o pomocy Ukrainie przytoczone zostały między innymi liczby dotyczące wysłanego tam z Polski sprzętu wojskowego. Wiceszef MON Cezary Tomczyk, odpowiadając na wpis w portalu X, gdzie przytoczone były te statystyki, napisał wulgarny wobec Władimira Putina komentarz. Później wpis usunął. Zapytaliśmy go dlaczego.

W czwartek został zaprezentowany rządowy raport "Polska pomoc Ukrainie 2022-2023". Wynika z niego, że wydatki pomocowe polskiego rządu we wskazanym okresie na rzecz Ukrainy oraz jej obywateli przebywających na terenie Polski wyniosły 106 miliardów złotych - stanowi to równowartość 25 miliardów euro. Jak wskazują autorzy raportu, stawia to nasz kraj na 3. miejscu na świecie, zaraz po USA (68 miliardów euro) i Niemcach (33 miliardy euro).

W raporcie zaznaczono, że znacząca część pomocy była realizowana przez osoby prywatne i organizacje pozarządowe. Według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego aż 77 procent Polaków zaangażowała się w pomoc uchodźcom. Wartość pomocy udzielonej Ukraińcom przez polskie społeczeństwo szacowano w raporcie na około 20 miliardów złotych.

ZOBACZ CAŁY RAPORT "POLSKA POMOC UKRAINIE 2022-2023"

Wojskowa pomoc dla Ukrainy

Odrębnym punktem raportu jest wojskowa pomoc Polski dla Ukrainy. Jak poinformowano, od początku 2022 roku Polska przekazała 46 pakietów różnego rodzaju uzbrojenia i amunicji, a pakiet 47 jest w fazie przygotowania. W latach 2022-2024 Polska przekazała Ukrainie nieodpłatnie: 318 czołgów, 586 pojazdów opancerzonych, 137 systemów artyleryjskich, 10 samolotów, 10 helikopterów.

Ponadto do końca 2023 roku Polska zakupiła i przekazała Ukrainie ponad 19 500 terminali Starlink. Jak czytamy w raporcie, do marca 2025 roku łączna wartość pomocy wojskowej udzielonej przez Polskę, razem z innymi formami wsparcia dla Sił Zbrojnych Ukrainy, przekroczyła 18 miliardów złotych. Tylko w 2022 roku wartość przekazanego sprzętu wojskowego, nieuwzględniająca innych form wsparcia militarnego, wyniosła 7,23 miliarda złotych, a w latach 2023-2024 5,63 miliarda złotych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wojna? Uczą się, jak przetrwać w lesie albo tamować masywne krwotoki

Wojna? Uczą się, jak przetrwać w lesie albo tamować masywne krwotoki

Iga Dzieciuchowicz
Wielkie firmy w Rosji w tarapatach. "Jest to konieczny środek"

Wielkie firmy w Rosji w tarapatach. "Jest to konieczny środek"

BIZNES

Tomczyk napisał wulgarny komentarz, później usunął

W czwartek wieczorem wiceszef MON Cezary Tomczyk skomentował post na platformie X. Użytkownik śledzący najnowsze doniesienia w sprawie wojny przytoczył opisane w raporcie liczby dotyczące pomocy z Polski.

"And much more! F**k Putin! (tłum. I wiele więcej! Je**ć Putina!)" - napisał wiceminister. Później swój komentarz usunął.

Usunięty komentarz Cezarego Tomczyka
Usunięty komentarz Cezarego Tomczyka
Źródło: X.com/@CTomczyk

Tomczyk: następnym razem po polsku

Skontaktowaliśmy się z Tomczykiem i zapytaliśmy o powód usunięcia komentarza. "Ustawa o ochronie języka polskiego mówi, żeby wybierać język polski. Moja ocena jest jasna. Następnym razem po polsku" - odpowiedział.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/ads

Źródło: tvn24.pl, gov.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Obara

Udostępnij:
TAGI:
Cezary TomczykMinisterstwo Obrony NarodowejWładimir PutinRosjaWojna w Ukrainie
Czytaj także:
warszawa most siekierkowski - Grand Warszawski shutterstock_2677258969
"Prawdziwa fala korekt". Zawirowania na rynku
BIZNES
Iga Świątek - Jasmine Paolini. Relacja na żywo
Ogromna frustracja Świątek. Rywalka bryluje, mecz ucieka
RELACJA
La Poste wprowadziła do obiegu znaczki o zapachu croissanta
Znaczki o zapachu croissanta. "Na pocztach unosi się słodki zapach"
Ciekawostki
Kapturnik morski jest zagrożony wyginięciem
Nowa Czerwona księga. Foki i ptaki w szczególnie trudnej sytuacji
METEO
Poszukiwania zaginionego grzybiarza
Znaleźli zamknięty samochód, ale grzybiarza nigdzie nie było
WARSZAWA
mlodziez shutterstock_2508547145
Jakie słowo zastąpi „sigmę”?
Kultura i styl
Peruwiańczycy cieszą się z odwołania Diany Boluarte
Radość przed parlamentem. W nocy odwołano nielubianą prezydent
Świat
stres frustracja biuro praca komputer shutterstock_2494808073
"Świadectwo niewidzialnego kryzysu" na rynku pracy
BIZNES
Mirosław Chojecki
Mirosław Chojecki nie żyje
Polska
Profesor Adam Strzembosz w Sejmie w Warszawie
"Prezydent zabrał kosę, ale pozostawił nożyk"
Polska
Dziecko, smutne, depresja, psychiatria dziecięca
"Nie tylko praca i codzienna pogoń". Dziś Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
Anna Bielecka
shutterstock_2470127991
Mogły wyciec dane tysięcy użytkowników popularnej platformy
BIZNES
imageTitle
Trener mistrzów Europy nadal w szpitalu. Schudł już 16 kilogramów
EUROSPORT
czarnobialesor-strzembosz-ph4736165
"Dawał przyzwoitym nadzieję", był "wzorem dla wielu sędziów i Polaków", "nosił w sobie światło"
Polska
Świnie świnki pigs zdjęcie poglądowe shutterstock_2677893799
Ciała kobiet rzucone do chlewu. "W ten sposób pozbywaliśmy się dowodów"
Świat
Waldemar Żurek
Przerwana konferencja ministra Żurka. "Proszę stąd wyjść"
Polska
Pałac w Sannikach
"Szlak Chopinowski" na Mazowszu
WARSZAWA
Skradzione auta ukryto m.in. w halach garażowych
Zniknęły auta za ponad pół miliona złotych
Poznań
QUIZ na 5tek
Rozwiązując ten quiz nie zdobędziesz Nobla, ale i tak warto!
Adam Michejda
Pijany kierowca przyjechał autem na zakupy (zdj. ilustracyjne)
Pijany kierowca autobusu
WARSZAWA
Policjanci zabezpieczyli marihuanę, kokainę i haszysz
2,5 tysiąca porcji narkotyków pod stertą drewna. Zatrzymano 33-latka
Wrocław
imageTitle
Apel Świątek w wyjątkowym dniu. "Mam nadzieję, że znajdziecie chwilę"
EUROSPORT
Chiński dron Jiu Tian (SS-uav)
Czy tak będzie wyglądać wojna przyszłości?
Piotr Szostak
shutterstock_1264052794
Tylko jeden kraj wyprzedza Polskę. To europejski hit eksportowy
BIZNES
Sąd uznał interwencję DIOZ za kradzież (zdjęcie ilustracyjne)
Sąd uznał interwencję obrońców praw zwierząt za kradzież psa
Wrocław
Policja informuje, że proceder trwał dwa lata
Znalazł ofertę własnych produktów. Tak dowiedział się, że jest okradany
Łódź
Czaszka nowego gatunku ichtiozaura
Pysk jak miecz, w środku pozostałości ostatniego posiłku
METEO
Ed Sheeran
"To nie fejk". Ed Sheeran nagrał piosenkę po polsku
Kultura i styl
Strefa tranzytowa Lotniska Chopina
Przerwana podróż rodziny z Turcji. Z powodu podrobionych dokumentów
WARSZAWA
8 min
posel krajewski
"Interwencje straży, awantury pomiędzy posłami". Kogo trzeba odciąć od alkoholu?
Sejm Wita

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica