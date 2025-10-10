Raport o pomocy Ukrainie i wulgarny komentarz. Tomczyk komentuje

W czwartek został zaprezentowany rządowy raport "Polska pomoc Ukrainie 2022-2023". Wynika z niego, że wydatki pomocowe polskiego rządu we wskazanym okresie na rzecz Ukrainy oraz jej obywateli przebywających na terenie Polski wyniosły 106 miliardów złotych - stanowi to równowartość 25 miliardów euro. Jak wskazują autorzy raportu, stawia to nasz kraj na 3. miejscu na świecie, zaraz po USA (68 miliardów euro) i Niemcach (33 miliardy euro).
W raporcie zaznaczono, że znacząca część pomocy była realizowana przez osoby prywatne i organizacje pozarządowe. Według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego aż 77 procent Polaków zaangażowała się w pomoc uchodźcom. Wartość pomocy udzielonej Ukraińcom przez polskie społeczeństwo szacowano w raporcie na około 20 miliardów złotych.
ZOBACZ CAŁY RAPORT "POLSKA POMOC UKRAINIE 2022-2023"
Wojskowa pomoc dla Ukrainy
Odrębnym punktem raportu jest wojskowa pomoc Polski dla Ukrainy. Jak poinformowano, od początku 2022 roku Polska przekazała 46 pakietów różnego rodzaju uzbrojenia i amunicji, a pakiet 47 jest w fazie przygotowania. W latach 2022-2024 Polska przekazała Ukrainie nieodpłatnie: 318 czołgów, 586 pojazdów opancerzonych, 137 systemów artyleryjskich, 10 samolotów, 10 helikopterów.
Ponadto do końca 2023 roku Polska zakupiła i przekazała Ukrainie ponad 19 500 terminali Starlink. Jak czytamy w raporcie, do marca 2025 roku łączna wartość pomocy wojskowej udzielonej przez Polskę, razem z innymi formami wsparcia dla Sił Zbrojnych Ukrainy, przekroczyła 18 miliardów złotych. Tylko w 2022 roku wartość przekazanego sprzętu wojskowego, nieuwzględniająca innych form wsparcia militarnego, wyniosła 7,23 miliarda złotych, a w latach 2023-2024 5,63 miliarda złotych.
Tomczyk napisał wulgarny komentarz, później usunął
W czwartek wieczorem wiceszef MON Cezary Tomczyk skomentował post na platformie X. Użytkownik śledzący najnowsze doniesienia w sprawie wojny przytoczył opisane w raporcie liczby dotyczące pomocy z Polski.
"And much more! F**k Putin! (tłum. I wiele więcej! Je**ć Putina!)" - napisał wiceminister. Później swój komentarz usunął.
Tomczyk: następnym razem po polsku
Skontaktowaliśmy się z Tomczykiem i zapytaliśmy o powód usunięcia komentarza. "Ustawa o ochronie języka polskiego mówi, żeby wybierać język polski. Moja ocena jest jasna. Następnym razem po polsku" - odpowiedział.
Autorka/Autor: kgr/ads
Źródło: tvn24.pl, gov.pl, PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Obara