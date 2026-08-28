Przesłuchanie prezesa PKOl. Radosław Piesiewicz opuścił budynek prokuratury
Policja zatrzymała w czwartek Radosława Piesiewicza w związku ze śledztwem dotyczącym Zondacrypto. Jako pierwsze poinformowały o nim TVN24 i WP. Tego samego dnia prezes PKOl został doprowadzony do siedziby Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie usłyszał dwa zarzuty - płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością.
Przesłuchanie Piesiewicza przerwano późno w nocy. W piątek rano Prokuratura Krajowa zapowiedziała kontynuowanie czynności z udziałem zatrzymanego. "Dalsze informacje zostaną przekazane po zakończeniu przesłuchania" - czytamy w komunikacie.
Przesłuchanie prezesa PKOl. Piesiewicz opuścił budynek prokuratury
Przed godziną 11 służby doprowadziły Piesiewicza do prokuratury. Jak przekazał reporter TVN24 Jerzy Korczyński, przed godziną 15.30 samochód z zakutym w kajdanki Piesiewiczem "z piskiem opon odjechał sprzed jej budynku". Chwilę wcześniej prezes PKOl został wyprowadzony z budynku bocznym wyjściem. Jak podkreślił sam Piesiewicz, nie miał jeszcze okazji i możliwości, żeby się odnieść do stawianych mu zarzutów.
Prokuratura Krajowa po godzinie 15.50 potwierdziła, że czynności z Piesiewiczem zakończyły się. Na godzinę 17.00 zapowiedziano briefing prasowy rzeczniczki Prokuratora Generalnego, prokurator Anny Adamiak.
Były agent CBA w siedzibie prokuratury
Reporter "Superwizjera" TVN24 Maciej Duda ustalił nieoficjalnie, że w prokuraturze wraz z pełnomocnikiem pojawił się w piątek były agent CBA Artur Chodziński. Miał chcieć zeznawać w śledztwie dotyczącym Zondacrypto. Nie był wzywany - dowiedział się dziennikarz.
Jak przekazał reporter TVN24 Mateusz Półchłopek, były agent CBA spędził w budynku prokuratury niecałe 50 minut. Jak zaznaczył, Chodziński najprawdopodobniej pojawił się tam z własnej inicjatywy. - Wszystko na to wskazuje, że nie był przesłuchiwany - dodał dziennikarz.
O współpracy Chodzińskiego z prezesem Zondacrypto Przemysławem Kralem pisaliśmy w tvn24.pl już wcześniej. Były agent CBA między innymi pośredniczył w kontaktach prawicowych polityków z Kralem.
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