Przesłuchanie prezesa PKOl. Radosław Piesiewicz opuścił budynek prokuratury

Piesiewicz opuścił budynek prokuratury. Relacja Jerzego Korczyńskiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Policja zatrzymała w czwartek Radosława Piesiewicza w związku ze śledztwem dotyczącym Zondacrypto. Jako pierwsze poinformowały o nim TVN24 i WP. Tego samego dnia prezes PKOl został doprowadzony do siedziby Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie usłyszał dwa zarzuty - płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością.

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Przesłuchanie Piesiewicza przerwano późno w nocy. W piątek rano Prokuratura Krajowa zapowiedziała kontynuowanie czynności z udziałem zatrzymanego. "Dalsze informacje zostaną przekazane po zakończeniu przesłuchania" - czytamy w komunikacie.

Prokurator przerwał wczoraj przesłuchanie podejrzanego Radosława P. z uwagi na późną porę.



Czynność ta będzie dziś kontynuowana.



Dalsze informacje zostaną przekazane po zakończeniu przesłuchania. https://t.co/HjHyQ77SgA — Prokuratura (@PK_GOV_PL) August 28, 2026 Rozwiń Źródło: X

Przesłuchanie prezesa PKOl. Piesiewicz opuścił budynek prokuratury

Przed godziną 11 służby doprowadziły Piesiewicza do prokuratury. Jak przekazał reporter TVN24 Jerzy Korczyński, przed godziną 15.30 samochód z zakutym w kajdanki Piesiewiczem "z piskiem opon odjechał sprzed jej budynku". Chwilę wcześniej prezes PKOl został wyprowadzony z budynku bocznym wyjściem. Jak podkreślił sam Piesiewicz, nie miał jeszcze okazji i możliwości, żeby się odnieść do stawianych mu zarzutów.

Prokuratura Krajowa po godzinie 15.50 potwierdziła, że czynności z Piesiewiczem zakończyły się. Na godzinę 17.00 zapowiedziano briefing prasowy rzeczniczki Prokuratora Generalnego, prokurator Anny Adamiak.

Samochód z Radosławem Piesiewiczem przed prokuraturą w Katowicach Źródło zdjęcia: TVN24

Były agent CBA w siedzibie prokuratury

Reporter "Superwizjera" TVN24 Maciej Duda ustalił nieoficjalnie, że w prokuraturze wraz z pełnomocnikiem pojawił się w piątek były agent CBA Artur Chodziński. Miał chcieć zeznawać w śledztwie dotyczącym Zondacrypto. Nie był wzywany - dowiedział się dziennikarz.

Jak przekazał reporter TVN24 Mateusz Półchłopek, były agent CBA spędził w budynku prokuratury niecałe 50 minut. Jak zaznaczył, Chodziński najprawdopodobniej pojawił się tam z własnej inicjatywy. - Wszystko na to wskazuje, że nie był przesłuchiwany - dodał dziennikarz.

Artur Chodziński w prokuraturze. Relacja Mateusza Półchłopka Źródło: TVN24

O współpracy Chodzińskiego z prezesem Zondacrypto Przemysławem Kralem pisaliśmy w tvn24.pl już wcześniej. Były agent CBA między innymi pośredniczył w kontaktach prawicowych polityków z Kralem.

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