Polska TVN24 i WP nieoficjalnie: Radosław Piesiewicz zatrzymany Oprac. Aleksandra Sapeta |

TVN24 i WP nieoficjalnie: Radosław Piesiewicz zatrzymany Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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O zatrzymaniu Radosława Piesiewicza dowiedziały się nieoficjalnie TVN24 i Wirtualna Polska.

- Udało mi się potwierdzić nieoficjalnie ze źródeł zbliżonych do śledztwa prowadzonego w śląskim wydziale zamiejscowym przestępczości zorganizowanej (Prokuratury Krajowej w Katowicach), że faktycznie doszło do tego zatrzymania - przekazał na antenie TVN24 reporter "Superwizjera" Maciej Duda.

- Nie znamy zarzutów, pod jakimi miałby zostać zatrzymany (…). Mamy nieoficjalne potwierdzenie, że faktycznie w związku ze sprawą Zondacrypto - dodał. Dziennikarz zwrócił się z prośbą o potwierdzenie informacji do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. - Odpowiedział mi, że być może w tej sprawie będzie komunikat i zostawia całą pracę prokuratorom - powiedział Duda.

Ustalenia w sprawie Piesiewicza

Przed zatrzymaniem dziennikarze "Superwizjer" TVN24 Michał Fuja i Wirtualnej Polski Szymon Jadczak ujawnili informacje o drogim prezencie dla prezesa PKOl od szefa Zondacrypto. Radosław Piesiewicz otrzymał od Przemysława Krala zegarek wart 40 tysięcy euro.

Szef PKOl miał obiecywać prezesowi upadłej obecnie giełdy kryptowalut wstawiennictwo u byłego premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa UOKiK. Piesiewicz potwierdził, że Kral przekazał mu zegarek, ale zapewnił, że zapłacił za niego gotówką. Szymon Jadczak i Michał Fuja przeanalizowali sprzeczne wypowiedzi Piesiewicza w tej sprawie.

Po publikacji WP i TVN24 prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował o "pozyskaniu nowych dowodów" i "istotnym przełomie" w śledztwie dotyczącym Zondacrypto