Nawrocki: zapraszam do ciężkiej pracy

W trakcie uroczystości w Pałacu Prezydenckim na szefa kancelarii został powołany Zbigniew Bogucki - polityk PiS, zaangażowany w kampanię Nawrockiego. Wcześniej on sam był wskazywany jako jeden z potencjalnych kandydatów PiS na prezydenta. W przeszłości Bogucki był między innymi wojewodą zachodniopomorskim w latach 2020-2023.

Karol Nawrocki powołał współpracowników Źródło: PAP/Paweł Supernak

Zastępcą Boguckiego w KPRP został obecny poseł PiS z Podlasia Adam Andruszkiewicz.

Szefem gabinetu prezydenta został Paweł Szefernaker, dotychczasowy poseł PiS, który był szefem sztabu wyborczego Nawrockiego, a w przeszłości – wiceszefem MSWiA za rządów Mariusza Kamińskiego w tym resorcie. Zastępcą szefa gabinetu prezydenta został Jarosław Dębowski.

Na szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Nawrocki powołał Sławomira Cenckiewicza – doktora habilitowanego historii, w latach 2016-2023 dyrektora Wojskowego Biura Historycznego, a w latach 2016-2021 członka Kolegium IPN.

Za sprawy międzynarodowe w kancelarii Nawrockiego odpowiada od czwartku polityk PiS Marcin Przydacz, który już w czasie prezydentury Andrzeja Dudy był przez pewien czas szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

Członkowie kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego Źródło: PAP/Paweł Supernak

Na sekretarza stanu został powołany Wojciech Kolarski. To bliski współpracownik ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy, który od lutego pełnił funkcję szefa Biura Polityki Międzynarodowej. Rzecznikiem prasowym kancelarii prezydenta został Rafał Leśkiewicz, który do tej pory był rzecznikiem IPN.

Karol Rabenda, Agnieszka Jędrzak, Mateusz Kotecki zostali powołani na podsekretarzy stanu.

Jędrzak, która była dyrektorem Biura Współpracy Międzynarodowej IPN, będzie zajmować się sprawami Polonii i Polaków za granicą. Kotecki, dotychczasowy dyrektor Biura Kadr w IPN będzie odpowiadać za sprawy społeczne i działania interwencyjne w KPRP. Rabenda, wiceszef resortu aktywów państwowych w latach 2021–2023, będzie odpowiedzialny za obszary: energetyki, rozwoju oraz projektów strategicznych.

Członkowie kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego Źródło: PAP/Paweł Supernak

Nawrocki: każdy z was jest polskim patriotą

- Z różnych środowisk państwo przychodzicie, ale gdy przyglądałem się tej drużynie, którą udało nam się wspólnie stworzyć, która dzisiaj zaczyna swoją ciężką pracę dla Polski, bo do niczego innego was nie zapraszam, nie zapraszam was do celebrowania mojej prezydentury czy waszych stanowisk ministerialnych (...) to macie wszyscy te cechy, które zdecydowały o tym, że będziemy współpracować - powiedział prezydent.

- Każdy z was, drodzy ministrowie, jest polskim patriotą - dodał.

- Czujecie wszyscy pierwsze zadanie, którym jest służenie naszej wspólnocie narodowej i o to was proszę jako prezydent Polski, żeby to się nie zmieniło i wiem, w spokoju serca, że tak z całą pewnością będzie - mówił. Dodał, że drugą cechą, która łączy powołanych współpracowników Nawrockiego, jest to, że "są ludźmi ciężkiej pracy".

Mówiąc o Szefernakerze prezydent zaznaczył, że to polityk nowej generacji i człowiek spokojny. - I ten spokój Pawła Szefernakera jako szefa gabinetu prezydenta będzie nam wszystkim bardzo potrzebny przez najbliższe pięć lat - dodał.

Bogucki - powiedział prezydent - to prawnik, ale i doświadczony urzędnik. O Cenckiewiczu mówił, że "to człowiek, który całe życie służy prawdzie, polskiej pamięci narodowej, ale także temu, by Polska była bezpieczna".

