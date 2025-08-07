Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Nawrocki powołał współpracowników

Karol Nawrocki powołał współpracowników
Nawrocki: zapraszam do ciężkiej pracy
Źródło: TVN24
Karol Nawrocki powołał skład swojej kancelarii. Jej szefem został Zbigniew Bogucki. Na szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego został powołany Sławomir Cenckiewicz. Prezydent mówił, że jego współpracownicy są "polskimi patriotami" i "ludźmi ciężkiej pracy".

W trakcie uroczystości w Pałacu Prezydenckim na szefa kancelarii został powołany Zbigniew Bogucki - polityk PiS, zaangażowany w kampanię Nawrockiego. Wcześniej on sam był wskazywany jako jeden z potencjalnych kandydatów PiS na prezydenta. W przeszłości Bogucki był między innymi wojewodą zachodniopomorskim w latach 2020-2023.

Karol Nawrocki powołał współpracowników
Karol Nawrocki powołał współpracowników
Źródło: PAP/Paweł Supernak

Zastępcą Boguckiego w KPRP został obecny poseł PiS z Podlasia Adam Andruszkiewicz.

Wiceszef kancelarii Nawrockiego o swoich dawnych słowach: nie będę się wstydził
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wiceszef kancelarii Nawrockiego o swoich dawnych słowach: nie będę się wstydził

Szefem gabinetu prezydenta został Paweł Szefernaker, dotychczasowy poseł PiS, który był szefem sztabu wyborczego Nawrockiego, a w przeszłości – wiceszefem MSWiA za rządów Mariusza Kamińskiego w tym resorcie. Zastępcą szefa gabinetu prezydenta został Jarosław Dębowski.

CZYTAJ WIĘCEJ W TVN24+: "Szogun internetu" i technokrata, który "nie lubi błyszczeć"

Na szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Nawrocki powołał Sławomira Cenckiewicza – doktora habilitowanego historii, w latach 2016-2023 dyrektora Wojskowego Biura Historycznego, a w latach 2016-2021 członka Kolegium IPN.

Za sprawy międzynarodowe w kancelarii Nawrockiego odpowiada od czwartku polityk PiS Marcin Przydacz, który już w czasie prezydentury Andrzeja Dudy był przez pewien czas szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

Członkowie kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego
Członkowie kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego
Źródło: PAP/Paweł Supernak

Na sekretarza stanu został powołany Wojciech Kolarski. To bliski współpracownik ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudy, który od lutego pełnił funkcję szefa Biura Polityki Międzynarodowej. Rzecznikiem prasowym kancelarii prezydenta został Rafał Leśkiewicz, który do tej pory był rzecznikiem IPN.

Karol Rabenda, Agnieszka Jędrzak, Mateusz Kotecki zostali powołani na podsekretarzy stanu. 

Jędrzak, która była dyrektorem Biura Współpracy Międzynarodowej IPN, będzie zajmować się sprawami Polonii i Polaków za granicą. Kotecki, dotychczasowy dyrektor Biura Kadr w IPN będzie odpowiadać za sprawy społeczne i działania interwencyjne w KPRP. Rabenda, wiceszef resortu aktywów państwowych w latach 2021–2023, będzie odpowiedzialny za obszary: energetyki, rozwoju oraz projektów strategicznych.

Członkowie kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego
Członkowie kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego
Źródło: PAP/Paweł Supernak

Nawrocki: każdy z was jest polskim patriotą

- Z różnych środowisk państwo przychodzicie, ale gdy przyglądałem się tej drużynie, którą udało nam się wspólnie stworzyć, która dzisiaj zaczyna swoją ciężką pracę dla Polski, bo do niczego innego was nie zapraszam, nie zapraszam was do celebrowania mojej prezydentury czy waszych stanowisk ministerialnych (...) to macie wszyscy te cechy, które zdecydowały o tym, że będziemy współpracować - powiedział prezydent.

- Każdy z was, drodzy ministrowie, jest polskim patriotą - dodał.

- Czujecie wszyscy pierwsze zadanie, którym jest służenie naszej wspólnocie narodowej i o to was proszę jako prezydent Polski, żeby to się nie zmieniło i wiem, w spokoju serca, że tak z całą pewnością będzie - mówił. Dodał, że drugą cechą, która łączy powołanych współpracowników Nawrockiego, jest to, że "są ludźmi ciężkiej pracy".

Mówiąc o Szefernakerze prezydent zaznaczył, że to polityk nowej generacji i człowiek spokojny. - I ten spokój Pawła Szefernakera jako szefa gabinetu prezydenta będzie nam wszystkim bardzo potrzebny przez najbliższe pięć lat - dodał.

Bogucki - powiedział prezydent - to prawnik, ale i doświadczony urzędnik. O Cenckiewiczu mówił, że "to człowiek, który całe życie służy prawdzie, polskiej pamięci narodowej, ale także temu, by Polska była bezpieczna".

OGLĄDAJ: Prezydent: przychodzicie z różnych środowisk i to jest dla mnie najważniejsze
pc

Prezydent: przychodzicie z różnych środowisk i to jest dla mnie najważniejsze

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js/akw

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Udostępnij:
TAGI:
Karol Nawrocki
Czytaj także:
Donald Trump i Narendra Modi
Relacje w punkcie krytycznym. Czy wszystko już stracone?
BIZNES
chiny
Most nagle się zerwał, wszyscy turyści spadli. Co najmniej pięć ofiar śmiertelnych
Świat
Andrzej Duda i Karol Nawrocki pozują do wspólnego zdjęcia, sierpień 2025.
Nowy prezydent z nowym kontem na X. Co się stało z profilem Andrzeja Dudy?
Polska
Pilot miał ponad pół promila alkoholu w organizmie
Pijany latał samolotem. Zatrzymali go na lotnisku
Katowice
Pożar Gifford w Kalifornii
Groźny pożar w Kalifornii. Tysiące hektarów lasów w ogniu
METEO
Patryk Masiak
"Wielki Bu" na zdjęciu z Karolem Nawrockim. "Mam nadzieję kumplu..."
Polska
Donald Trump i Władimir Putin w 2017 roku
Spotkanie Trump-Putin. Co wiadomo
Świat
Na hulajnogach najczęściej wypadki mają nastolatkowie (zdj. ilustracyjne)
Miesiąc wakacji i ponad 700 wypadków na hulajnogach. Aż 422 z udziałem dzieci
WARSZAWA
Kontenerowiec, zdjęcie ilustracyjne
Kapitan kontenerowca pod wpływem alkoholu. Interweniowała Straż Graniczna
Trójmiasto
Zatrzymano mężczyzn w wieku od 33 do 43 lat
Skatowali i wywieźli, 36-latek nie przeżył. Zarzuty dla sześciu osób
Poznań
Lotnisko
Duże linie lotnicze ostrzegają pasażerów. Wyciekły dane klientów
BIZNES
imageTitle
Witają pierwszą siatkarkę w hidżabie. "Jest częścią mnie"
EUROSPORT
Saba cała i zdrowa wróciła do swojej właścicielki
Przyszli i ukradli psa
Rzeszów
11-latek trafił do szpitala w ciężkim stanie (zdjęcie ilustracyjne)
Szpitale podpisały aneksy - dostaną pieniądze na podwyżki. Prezes NFZ komentuje
Zdrowie
Donald Tusk
Dziennikarz o włosach Tuska. Premier o "przepowiedni"
Polska
Konkret24. Karol Nawrocki prezydentem. Jakie ustawy do podpisu zostawił mu Duda
Karol Nawrocki prezydentem. Jakie ustawy do podpisu zostawił mu Duda
Jan Kunert, Zuzanna Karczewska
Donald Trump, Robert F. Kennedy Jr.
USA wycofują się z tych szczepionek. "Znowu zostaniemy w tyle"
BIZNES
imageTitle
Piękne pożegnanie zmarłej mistrzyni
EUROSPORT
Ciała trzech noworodków w piwnicy domu
W piwnicy jego domu znaleźli ciała dzieci. Jest kolejny akt oskarżenia
Trójmiasto
Karol Nawrocki, Pułtusk
Tusk ma plan na Nawrockiego. Znamy szczegóły
Polska
tokio japonia - Hiroshi-Mori-Stock shutterstock_1713307342
W rok populacja zmniejszyła się o niemal milion. Alarmujące dane
Świat
imageTitle
Nikt nie potrafi pobić 30-letniego rekordu
EUROSPORT
Premier Donald Tusk na konferencji prasowej w Męcinie
Premier Tusk: złapałem się za głowę
BIZNES
imageTitle
Szybko, bardzo szybko. Gonimy kolarzy Tour de Pologne
EUROSPORT
Prognozowana temperatura w weekend w Izraelu
Największa fala upałów od blisko stu lat
METEO
lew morski shutterstock_1114527914
Lew morski zaatakował dziewczynkę. Zwierzęta przez zatrucie stały się agresywne
METEO
Policjanci ukarali kierowcę mandatem, odebrali dowód rejestracyjny i zakazali dalszej jazdy tą ciężarówką
Ciężarówka-rupieć na ulicach
Lubuskie
Zginął 72-latek
Przyjechał do ojca, jego łóżko płonęło. 72-latek nie żyje
Poznań
grafika
Kobieta zmarła po irygacji zatok. Jak bezpiecznie ją wykonać?
Zdrowie
MSN, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, centrum Warszawy
Muzeum Sztuki Nowoczesnej z szansą na prestiżową nagrodę
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica