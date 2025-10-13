Polska ma być wyłączona z mechanizmu relokacji. Mamy nowe informacje

Tusk: nie będzie w Polsce relokacji migrantów Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Komisja Europejska ma ogłosić w środę oficjalne stanowisko dotyczące obowiązków krajów Unii Europejskiej wynikających z paktu migracyjnego. Pakt ten, a w szczególności punkt dotyczący relokacji migrantów, wzbudza emocje w Polsce.

Premier Donald Tusk w mediach społecznościowych zadeklarował, że Polska będzie wyłączona z procedury relokacji z uwagi na przyjęcie 2 milionów uchodźców z Ukrainy. Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił, by "nie dać się oszukać", powtarzając przekaz znany z wcześniejszych kampanii, w których PiS straszył paktem migracyjnym i uchodźcami.

Wyłączenie na rok

Reporter TVN24 Sebastian Napieraj w poniedziałek ustalił w MSWiA, że wyłączenie Polski z mechanizmu relokacji, wynikającego z unijnego paktu migracyjnego, będzie obowiązywało przez rok ze względu na presję migracyjną ze wschodu.

Jak usłyszał dziennikarz w resorcie, "sytuacja, w jakiej jest Polska, sprawia, że to wyłączenie będzie mogło obowiązywać także w kolejnych latach".

O tym, że Polska ma zostać wyłączona z relokacji migrantów ze względu na przyjęcie uchodźców z Ukrainy, informowało w weekend RMF FM.

Czym jest pakt migracyjny

Komisja Europejska po raz pierwszy zaproponowała Pakt Migracyjny UE we wrześniu 2020 r. Nowe przepisy zobowiązują państwa członkowskie do bardziej równomiernego podziału kosztów i wysiłków związanych z przyjmowaniem migrantów oraz reformują unijne procedury azylowe i bezpieczeństwa granic, a także wprowadzają inne zmiany.

Rada Unii Europejskiej zatwierdziła Pakt 14 maja 2024 roku, przy czym Węgry i Polska głosowały przeciw.

OGLĄDAJ: TVN24 HD