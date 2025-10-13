Logo strona główna
Polska

Polska ma być wyłączona z mechanizmu relokacji. Mamy nowe informacje

Pakt migracyjny: dobry temat w kampanii wyborczej. Bo dzieli
Tusk: nie będzie w Polsce relokacji migrantów
Źródło: TVN24
Wyłączenie Polski z mechanizmu relokacji, wynikającego z unijnego paktu migracyjnego, będzie obowiązywało przez rok - wynika z informacji MSWiA, do których dotarł reporter TVN24 Sebastian Napieraj.

Komisja Europejska ma ogłosić w środę oficjalne stanowisko dotyczące obowiązków krajów Unii Europejskiej wynikających z paktu migracyjnego. Pakt ten, a w szczególności punkt dotyczący relokacji migrantów, wzbudza emocje w Polsce.

Premier Donald Tusk w mediach społecznościowych zadeklarował, że Polska będzie wyłączona z procedury relokacji z uwagi na przyjęcie 2 milionów uchodźców z Ukrainy. Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił, by "nie dać się oszukać", powtarzając przekaz znany z wcześniejszych kampanii, w których PiS straszył paktem migracyjnym i uchodźcami.

Manifestacja PiS w sprawie migracji i umowy z Mercosur
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Manifestacja PiS w sprawie migracji i umowy z Mercosur

WARSZAWA

Wyłączenie na rok

Reporter TVN24 Sebastian Napieraj w poniedziałek ustalił w MSWiA, że wyłączenie Polski z mechanizmu relokacji, wynikającego z unijnego paktu migracyjnego, będzie obowiązywało przez rok ze względu na presję migracyjną ze wschodu.

Jak usłyszał dziennikarz w resorcie, "sytuacja, w jakiej jest Polska, sprawia, że to wyłączenie będzie mogło obowiązywać także w kolejnych latach". 

O tym, że Polska ma zostać wyłączona z relokacji migrantów ze względu na przyjęcie uchodźców z Ukrainy, informowało w weekend RMF FM.

Tusk drwiąco do Kaczyńskiego. "Prezesie..."
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tusk drwiąco do Kaczyńskiego. "Prezesie..."

Czym jest pakt migracyjny

Komisja Europejska po raz pierwszy zaproponowała Pakt Migracyjny UE we wrześniu 2020 r. Nowe przepisy zobowiązują państwa członkowskie do bardziej równomiernego podziału kosztów i wysiłków związanych z przyjmowaniem migrantów oraz reformują unijne procedury azylowe i bezpieczeństwa granic, a także wprowadzają inne zmiany.

Rada Unii Europejskiej zatwierdziła Pakt 14 maja 2024 roku, przy czym Węgry i Polska głosowały przeciw.

Autorka/Autor: momo/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

TAGI:
Unia EuropejskaMigracjeMigranci i uchodźcy w Europie
Lublin

