Polska Polityczna narada liderów koalicji rządowej. O tym rozmawiali Oprac. Kamila Grenczyn |

Polityczna narada liderów koalicji i Szymona Hołowni. Materiał "Fakty" TVN Arlety Zalewskiej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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Najnowszy spór między prezydentem Karolem Nawrockim a koalicją rządową dotyczy Macieja Berka, który został wybrany w piątek przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jak informuje reporterka "Faktów" TVN Arleta Zalewska, pojawiają się nieoficjalne informacje, że prezydent będzie chciał zgłosić zastrzeżenia do wyboru Berka i go zablokować.

Zmiany w Trybunale Konstytucyjnym przygotowywane przez rząd - a których twarzą ma być nowo wybrany sędzia - były według nieoficjalnych informacji tematem politycznej narady, która odbyła się pierwszy raz od dawna w składzie czterech liderów koalicji rządowej: Donalda Tuska, Włodzimierza Czarzastego, Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz Szymona Hołowni.

Zalewska o to, czy doszło do spotkania liderów pytała Czarzastego na poniedziałkowym briefingu prasowym. - Był obiad związany z 50. rocznicą urodzin marszałka Szymona Hołowni - powiedział.

Pytany, czy do spotkania doszło z inicjatywy Hołowni, powiedział, że "nie pamięta, kto zapraszał, ale spotkali się w miłej, dobrej atmosferze". A co politycznie wynika z rozmów? - Zjedliśmy obiad - odpowiedział krótko marszałek Sejmu.

Hołownia wejdzie do rządu? "Takie decyzje proponuje premier"

Czarzasty był również pytany przez Zalewską, czy jego zdaniem Hołownia wejdzie do rządu. - To nie moja decyzja. Takie rozwiązania i takie decyzje proponuje premier, takie mamy ustalenia. (...) Jak pan premier zaproponuje, to będziemy o tym rozmawiali - mówił.

Jak przekazała Zalewska, Hołownia na razie władzy w klubie parlamentarnym Polski 2050 i partii nie przejął, stąd temat wejścia do rządu miał zostać odsunięty. Co w tym kontekście ciekawe, według nieoficjalnych informacji koncepcja Hołowni na to, jak działać ma koalicja i jak mają wyglądać relacje z prezydentem, różnią się - i to fundamentalnie od tej, jaką na najbliższe miesiące szykuje premier. To również miało być tematem spotkania liderów.

Premier Donald Tusk na razie nie zabierał głosu w sprawie zmian w rządzie. W poniedziałek opublikował jedynie krótki filmik, w którym chwali się wzrostem polskiej gospodarki na tle krajów Unii Europejskiej. - Mimo dramatycznej sytuacji globalnej, zawirowań i turbulencji, Polska idzie jak taran - mówił między innymi na nagraniu.

Jak jednak zwraca uwagę Zalewska, dla wielu polityków koalicji rządowej problemem jest to, że ich wyborcy tego sukcesu nie dostrzegają albo nie odczuwają.

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