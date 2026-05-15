Polska Policja "stanowczo dementuje informacje" z TV Republika Oprac. Kuba Koprzywa |

Kierwiński: służby podejmują wszelkie działania zapewniające bezpieczeństwo Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: FotoDax/Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"Komenda Rejonowa Policji Warszawa II stanowczo dementuje informacje przekazywane na antenie stacji telewizyjnej Republika dotyczące interwencji przy ulicy Wiktorskiej w Warszawie" - przekazali policjanci. Jak wyjaśniają, zostali powiadomieni, że w mieszkaniu pod tym adresem znajduje się osoba, której zachowanie zagraża jej życiu.

"Informacja taka zgodnie z przyjętymi zasadami otrzymała najwyższy priorytet, a na miejsce niezwłocznie skierowany został patrol policji" - czytamy. Policja podkreśla, że informacja dotycząca realnego zagrożenia czyjegoś życia stanowiła również powód, dla którego policjanci podjęli decyzję o wejściu do lokalu.

Policja: nikt nie został zatrzymany

"Funkcjonariusze zastali w nim kobietę, która nie chciała się przedstawić i współpracować z policjantami. Na czas wyjaśnienia sytuacji, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno jej, jak i swoje, policjanci zastosowali wobec tej osoby kajdanki" - głosi komunikat.

Dodali, że zebrane przez funkcjonariuszy informacje i weryfikacja sytuacji na miejscu pozwalają na stwierdzenie, że wiadomość "o zagrożeniu czyjegoś życia była nieprawdziwa i najprawdopodobniej miała na celu wprowadzenie w błąd jej odbiorcy i służb ratunkowych".

"Po przeprowadzeniu niezbędnych ustaleń policjanci zakończyli interwencję. Nikt nie został zatrzymany" - podsumowuje komenda.

Komenda Rejonowa Policji Warszawa II stanowczo dementuje informacje przekazywane na antenie stacji telewizyjnej Republika, dotyczące interwencji przy ulicy Wiktorskiej w Warszawie.



Policja została powiadomiona, że w mieszkaniu pod tym adresem znajduje się osoba, której… pic.twitter.com/zOGGKmu70d — Policja Mokotów Ursynów Wilanów (@Policja_KRPII) May 15, 2026 Rozwiń

Na antenie TV Republika przekazywane były informacje, że policja weszła do domu prezesa Republiki i skuła jego asystentkę.

Komenda Stołeczna Policji: wiadomość trafiła do biura Rzecznika Praw Dziecka

W sprawie komunikat wystosowała też Komenda Stołeczna Policji. "W przypadku interwencji przy ulicy Wiktorskiej, o której informowała między innymi TV Republika, przekazany Policji sygnał dotyczył realnego zagrożenia życia" - informuje.

"Wiadomość taka została najpierw przesłana poprzez internet do biura Rzecznika Praw Dziecka, a następnie przekierowana do Policji. Dziecko lub osoba podająca się za dziecko informowała, że w jednym z mieszkań znajduje się osoba wymagająca natychmiastowej pomocy" - wyjaśniła policja.

W komunikacie przedstawiono też wyjaśnienia tożsame z przytoczonym wcześniej oświadczeniem.

🚨 Komunikat Komendy Stołecznej Policji 🚨



W ostatnim czasie do różnych instytucji, firm oraz podmiotów działających na terenie Warszawy kierowane są informacje dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa dla określonych obiektów lub zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Tego typu… pic.twitter.com/FN74B9g3oE — Policja Warszawa (@Policja_KSP) May 15, 2026 Rozwiń

Kierwiński i Kosiniak-Kamysz odpowiedzieli na pytania TV Republika

Szef MSWiA Marcin Kierwiński, pytany o tę sprawę przez pracownika TV Republika, odpowiedział, że "policja i wszystkie służby reagują" w związku ze zgłoszeniami. - Reagują w sposób jak najbardziej zasadny, jak najbardziej profesjonalny - mówił. Zaznaczył, że "nie są prowadzone działania wobec jakiejkolwiek stacji".

- Jeżeli zgłaszane są informacje na temat zagrożenia dla jakiejkolwiek osoby, służby reagują i będą reagować - zadeklarował Kierwiński.

Do sprawy odniósł się też wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Powiedział, że pretensje ze strony pracownika stacji byłyby uzasadnione, gdyby służby nie działały wobec informacji o zagrożeniu. - Macie pretensje o to, że policja dba o wasze bezpieczeństwo? To już bez przesady - podsumował.

Kierwinski i Kosiniak-Kamysz spotkali się z mediami w zupełnie innej sprawie - projektu finansowania m.in. Straży Granicznej.

OGLĄDAJ: TVN24