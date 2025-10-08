Logo strona główna
Polska

Polacy z flotylli humanitarnej wrócili do kraju. Sterczewski "rozczarowany" szefem MSZ

Franciszek Sterczewski o flotylli dla Gazy: zostaliśmy zatrzymani na wodach międzynarodowych w nielegalny sposób
Źródło: TVN24
Zatrzymani przez Izrael obywatele Polski przylecieli w środę do kraju. Brali oni udział we flotylli, która zmierzała do Strefy Gazy z pomocą humanitarną i miała przełamać izraelską blokadę morską. Poseł KO Franciszek Sterczewski domagał się od szefa MSZ Radosława Sikorskiego zmiany postawy wobec Izraela.

Polscy obywatele poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris i prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak dotarli w środę do Warszawy. Była z nimi też Ewa Jasiewicz, brytyjska dziennikarka polskiego pochodzenia, która formalnie nie ma polskiego obywatelstwa.

Sterczewski na briefingu prasowym podkreślił, że akcja, w której brał udział, była przeprowadzona zgodnie z prawem międzynarodowym i miała na celu "przebić nielegalną blokadę Strefy Gazy i udzielić pomocy humanitarnej". Zaznaczył, że członkowie flotylli zostali zatrzymani na wodach międzynarodowych "w sposób brutalny, nielegalny".

Sterczewski: oczekujemy, żeby polska dyplomacja nie była ślepa na jedno oko

- Jesteśmy głęboko rozczarowani postawą wicepremiera i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Dlaczego w czasie, kiedy my robiliśmy wszystko, żeby zakończyć to ludobójstwo, zwrócić uwagę świata na to, co tam się dzieje, dlaczego minister Sikorski bagatelizował sytuację? - pytał.

Sterczewski zaznaczył, że nie oczekuje dymisji Sikorskiego, ale zmiany polityki rządu wobec Izraela. - Oczekujemy, że skoro ten sam minister Sikorski potrafi wypominać (Władimirowi) Putinowi jego zbrodnie wojenne, żeby był konsekwentny i to samo wypominał (...) (premierowi Izraela) Benjaminowi Netanjahu - mówił.

Poseł KO wyraził też oczekiwanie, żeby "polska dyplomacja nie była ślepa na jedno oko". - Oczekujemy, żeby Polska była silna wobec silnych i empatyczna wobec tych, którzy tej pomocy potrzebują - dodał.

Omar Faris: naszym celem jest pomoc Palestyńczykom

Omar Faris też przypomniał, że morska blokada Strefy Gazy przez Izrael trwa już od 18 lat. - Naszym celem jest pomoc narodowi palestyńskiemu. Jesteśmy misją pokojową - podkreślił.

Faris powiedział, że podczas przesłuchania w izraelskim więzieniu aktywiści byli pytani m.in. o ich relacje z Hamasem. - Naszym problemem jest okupacja, która rozpoczęła się 42 lata przed powstaniem Hamasu - podkreślił. - My chcemy rozwiązania, jak w RPA, demokratyczne państwo dla wszystkich - dodał.

Globalna Flotylla Sumud

W ubiegłym tygodniu Polacy, wraz z innymi członkami Globalnej Flotylli Sumud, zostali zatrzymani na Morzu Śródziemnym przez izraelskich żołnierzy. Następnie, po pobycie w izraelskim więzieniu, wszyscy zostali deportowani. W poniedziałek Sterczewski, Faris i Ptak zostali deportowani do stolicy Grecji, Aten.

Według podanej informacji przez polską sekcję Global Movement to Gaza, Faris był "w pogorszonym stanie fizycznym". Natomiast Ptak prowadziła strajk głodowy w solidarności z palestyńskimi więźniami, przetrzymywanymi w tym samym więzieniu, a także w proteście przeciwko ludobójstwu i własnemu zatrzymaniu podczas misji humanitarnej.

Globalna Flotylla Sumud (GSF) podjęła 1 października próbę przełamania blokady Strefy Gazy, utrzymywaną przez Izrael, by dostarczyć do regionu pomoc humanitarną. Flotylla jest uznawana za największą flotę, jaka kiedykolwiek powstała w celu zbiorowego dostarczenia pomocy humanitarnej do Strefy Gazy.

Strefa Gazy pogrążona jest w głębokim kryzysie humanitarnym wywołanym trwającą od dwóch lat wojną Izraela z Hamasem.

Autorka/Autor: sz/ads

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Strefa Gazy Franciszek Sterczewski Ministerstwo Spraw Zagranicznych
