Chwalińska w ćwierćfinale Rolanda Garrosa, interwencja Tuska, nowy dowódca DORSZ

Donald Tusk rozwiązał struktury KO w Małopolsce
Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału French Open (Rolanda Garrosa). Koalicja Obywatelska rozwiązała struktury regionalne partii w Małopolsce. Gen. dyw. pil. Ireneusz Nowak został mianowany na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek 2 czerwca.

1. Chwalińska w ćwierćfinale Rolanda Garrosa

Maja Chwalińska po znakomitym meczu awansowała do ćwierćfinału French Open, pokonując wyżej notowaną w światowym rankingu reprezentantkę gospodarzy Diane Parry 6:3, 6:2.

O półfinał nasza tenisistka powalczy w środę z Rosjanką Anną Kalinską.

2. Interwencja Tuska w Małopolsce

Wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela przekazała tvn24.pl, że uchwałą Zarządu Krajowego Koalicji Obywatelskiej zostały rozwiązane struktury regionalne partii w Małopolsce. Do czasu wyłonienia nowego przywództwa powierzono jej rolę komisarza w strukturach małopolskiej KO.

Poseł KO Adrian Witczak wyraził przekonanie, że decyzja premiera Donalda Tuska "to szansa na nowe tchnienie w strukturach małopolskiej Koalicji Obywatelskiej".

3. Nowy dowódca DORSZ

Prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienie o mianowaniu gen. dyw. pil. Ireneusza Nowaka na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych - poinformował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki.

Jak przekazał szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, zmiana na funkcji pełnionej dotychczas przez generała broni Macieja Klisza "wiąże się z planowanym awansem".

4. Specjalny samolot wysłany do Chin

Znajdująca się w śpiączce Klaudia Uciechowska, która od kwietnia przebywa w szpitalu w Pekinie, zostanie przetransportowana do Polski specjalnym samolotem - poinformował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Maszyna wyleciała z kraju w poniedziałek nad ranem. Na pokładzie razem z zespołem medycznym, w tym także z lekarzami wojskowymi, jest mama Klaudii - Joanna.

5. Szef MON mówi o "zbrodni" i "zdradzie"

Kierownictwo resortu obrony zorganizowało konferencję podsumowującą pierwszy etap unijnego programu SAFE, który przewiduje 43,5 miliarda euro w postaci europejskich pożyczek, przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że budowa potencjału militarnego państwa dzięki funduszom z SAFE jest inwestycją w bezpieczeństwo kolejnych pokoleń Polaków. Jego zdaniem "zbrodnią" i "zdradą Polski, zdradą kolejnych pokoleń" byłoby niewykorzystanie pieniędzy z mechanizmu.





