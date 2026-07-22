TO WARTO WIEDZIEĆ Sondaż partyjny, oświadczenie Morawieckiego, nowy dowódca armii Ukrainy Adam Styczek |

Bliski termin ultimatum w PiS. Obajtek rezygnuje ze stowarzyszenia Morawieckiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Albert Zawada/PAP

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1. Sondaż partyjny uwzględniający Rozwój Plus

Gdyby w Prawie i Sprawiedliwości doszło do rozpadu, to Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego przekroczyłby próg wyborczy i tym samym uzyskał mandaty w polskim parlamencie - wynika z najnowszego sondażu partyjnego pracowni Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24.

Zdaniem respondentów Morawiecki byłby lepszym premierem od Przemysława Czarnka. Pracownia zapytała badanych także o przyczyny konfliktu w Prawie i Sprawiedliwości i przyszłość Morawieckiego w ugrupowaniu.

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2. Oświadczenie Morawieckiego

Mateusz Morawiecki opublikował w serwisie X nagranie ze swoim oświadczeniem. Powiedział, że "nie pozwoli, żeby osiem lat wielkiej zmiany zostało sprowadzone do personalnych porachunków i wewnętrznych ambicji". Podkreślił, że trzeba "odróżnić rywalizację od wojny domowej" i deklarował, że "żadna intryga" nie zatrzyma pracy, którą wykonuje jego stowarzyszenie

Silna prawica nie boi się różnych środowisk, różnych temperamentów i ciężkiej pracy programowej - bo wygrywa wtedy, gdy potrafi łączyć, a nie dzielić. Dziś naszym zadaniem jest jedno: odzyskać zaufanie Polaków, wygrać wybory i znów zbudować ambitną, bezpieczną i silną Polskę. 🇵🇱 pic.twitter.com/eOH8DY9HxH — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) July 21, 2026 Rozwiń Źródło: X

Do oświadczenia odniósł się podczas konferencji prasowej w Będzinie Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS, kandydat partii na przyszłego premiera. - To oświadczenie przyjmuję nawet z zadowoleniem, bo jest w nim jedna podstawowa refleksja: Mateusz Morawiecki, co bardzo mnie cieszy, chce być w PiS. Ja się z tego bardzo cieszę - powiedział.

3. Mychajło Drapaty nowym dowódcą armii Ukrainy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mianował Mychajła Drapatego nowym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy. Wojskowy cieszy się reputacją jednego z najbardziej szanowanych wyższych rangą dowódców na Ukrainie - napisał Kyiv Independent.

Drapaty uczestniczył w działaniach bojowych na wschodzie Ukrainy od 2014 roku. W przeszłości pełnił funkcję dowódcy operacyjno-taktycznego zgrupowania wojsk "Charków", a następnie operacyjno-taktycznego zgrupowania "Ługańsk".

4. Żurek reaguje w sprawie wypadku na A1

Prokurator Anna Adamiak, rzecznik prasowa prokuratora generalnego, poinformowała o odwołaniu zastępczyni prokuratora rejonowego w Lublińcu Magdaleny Sawickiej. Zrobił to prokurator krajowy Dariusz Korneluk po "działaniach nadzorczych" w jednostce, które podjęto po wypadku na autostradzie A1. Kontrolę zlecił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Sprawca wypadku miał 2,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Chciał między innymi zamienić się z pasażerem miejscami. Na koncie miał już dwa zakazy jazdy. Mimo to prokuratorka z Lublińca zdecydowała, aby wypuścić go do domu bez żadnego dozoru.

5. Sikorski ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami

Władimirowi Putinowi źle idzie, więc kombinuje, jak podzielić NATO - powiedział w "Faktach po Faktach" w TVN24 wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Szef polskiej dyplomacji mówił o scenariuszach potencjalnych rosyjskich prowokacji wymierzonych w Polskę. Sikorski ocenił też politykę PiS wobec Ukrainy i słowa Przemysława Czarnka o wstrzymaniu pomocy dla Kijowa oraz skomentował sprawę ukrywającego się w USA Zbigniewa Ziobry.