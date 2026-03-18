WARTO WIEDZIEĆ

"Test" Trumpa, Polska nie wyśle wojsk do Iranu, nie żyje Laridżani

Trump: myślę, że NATO popełnia bardzo głupi błąd
Donald Trump skrytykował kraje NATO za odmowę udzielenia wsparcia militarnego USA. Do Iranu wojsk nie wyśle między innymi Polska. Zginął szef Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Ali Laridżani. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w środę 18 marca.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Test Trumpa

Szereg państw NATO odmówiło udzielenia Stanom Zjednoczonym militarnego wsparcia przy odblokowaniu cieśniny Ormuz.

We wtorek prezydent Donald Trump skrytykował sojuszników. - Od dawna powtarzam, że zastanawiam się, czy NATO by nam pomogło i to był test, to był bardzo ważny test - powiedział dziennikarzom w Białym Domu.

2. Polska nie wyśle wojsk do Iranu

Premier Donald Tusk poinformował, że Polska nie wyśle swoich wojsk do Iranu. - Ten konflikt nie dotyczy bezpośrednio naszego bezpieczeństwa - powiedział szef rządu, dodając, że decyzja o niewysyłaniu wojsk do Iranu dotyczy "zarówno naszych sił lądowych, powietrznych, jak i morskich". Dodał, że mamy inne zadania w ramach NATO i nasi sojusznicy to rozumieją.

Donald Trump sugerował, że "liczne kraje" wyślą swoje wojska, by pomogły w otwarciu cieśniny Ormuz. Nie wymienił jednak, które.

3. Nie żyje szef irańskiej rady bezpieczeństwa

W ataku na Iran zginął szef Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego tego kraju Ali Laridżani - poinformował izraelski minister obrony Israel Kac.

Był jednym z najważniejszych irańskich przywódców i bliskim sojusznikiem Alego Chameneiego. Informację potwierdziły już irańskie media państwowe.

Świat

4. Uchylony wyrok w sprawie Ewy Tylman

Sąd Apelacyjny w Poznaniu ponownie rozpatrzył apelację od uniewinnienia Adama Z. od zarzutu zabójstwa Ewy Tylman.

Od ostatniego wyroku w sprawie śmierci kobiety apelację złożyła prokuratura i ojciec zmarłej. Sąd uchylił zaskarżony wyrok. Sprawa trafi do ponownego rozpatrzenia. Będzie to czwarty proces Adama Z.

Poznań

5. Ziobro przegrał z Holland

Agnieszka Holland wygrała w sądzie ze Zbigniewem Ziobrą - przekazali reprezentujący reżyserkę Sylwia Gregorczyk-Abram oraz Michał Wawrykiewicz.

Chodzi o wypowiedź byłego ministra sprawiedliwości z 6 września 2023 roku, po premierze filmu "Zielona granica". Wyrok nie jest prawomocny. Ziobro skomentował decyzję sądu i zapowiedział, że ją zaskarży.

Opracował Adam Styczek

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: JIM LO SCALZO/PAP/EPA

Donald TrumpNATODonald TuskWojsko PolskieIranEwa TylmanZbigniew ZiobroAgnieszka HollandNajważniejsze informacje
