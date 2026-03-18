"Test" Trumpa, Polska nie wyśle wojsk do Iranu, nie żyje Laridżani

Trump: myślę, że NATO popełnia bardzo głupi błąd

1. Test Trumpa

Szereg państw NATO odmówiło udzielenia Stanom Zjednoczonym militarnego wsparcia przy odblokowaniu cieśniny Ormuz.

We wtorek prezydent Donald Trump skrytykował sojuszników. - Od dawna powtarzam, że zastanawiam się, czy NATO by nam pomogło i to był test, to był bardzo ważny test - powiedział dziennikarzom w Białym Domu.

2. Polska nie wyśle wojsk do Iranu

Premier Donald Tusk poinformował, że Polska nie wyśle swoich wojsk do Iranu. - Ten konflikt nie dotyczy bezpośrednio naszego bezpieczeństwa - powiedział szef rządu, dodając, że decyzja o niewysyłaniu wojsk do Iranu dotyczy "zarówno naszych sił lądowych, powietrznych, jak i morskich". Dodał, że mamy inne zadania w ramach NATO i nasi sojusznicy to rozumieją.

Donald Trump sugerował, że "liczne kraje" wyślą swoje wojska, by pomogły w otwarciu cieśniny Ormuz. Nie wymienił jednak, które.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Jasne stanowisko Tuska w sprawie Iranu i wojska

3. Nie żyje szef irańskiej rady bezpieczeństwa

W ataku na Iran zginął szef Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego tego kraju Ali Laridżani - poinformował izraelski minister obrony Israel Kac.

Był jednym z najważniejszych irańskich przywódców i bliskim sojusznikiem Alego Chameneiego. Informację potwierdziły już irańskie media państwowe.

4. Uchylony wyrok w sprawie Ewy Tylman

Sąd Apelacyjny w Poznaniu ponownie rozpatrzył apelację od uniewinnienia Adama Z. od zarzutu zabójstwa Ewy Tylman.

Od ostatniego wyroku w sprawie śmierci kobiety apelację złożyła prokuratura i ojciec zmarłej. Sąd uchylił zaskarżony wyrok. Sprawa trafi do ponownego rozpatrzenia. Będzie to czwarty proces Adama Z.

5. Ziobro przegrał z Holland

Agnieszka Holland wygrała w sądzie ze Zbigniewem Ziobrą - przekazali reprezentujący reżyserkę Sylwia Gregorczyk-Abram oraz Michał Wawrykiewicz.

Chodzi o wypowiedź byłego ministra sprawiedliwości z 6 września 2023 roku, po premierze filmu "Zielona granica". Wyrok nie jest prawomocny. Ziobro skomentował decyzję sądu i zapowiedział, że ją zaskarży.

OGLĄDAJ: Zgorzelski: chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby Kaczyński mógł się dorwać do władzy

Opracował Adam Styczek