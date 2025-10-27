Oświadczenie Santandera Źródło: TVN24

1. Nieuprawnione wypłaty z kont, oświadczenie banku

Policja bada przypadki nieuprawnionych wypłat z bankomatów na terenie całego kraju. Bank Santander przekazał, że "niezwłocznie po wykryciu zdarzenia wszystkie karty, które zostały lub potencjalnie mogły zostać dotknięte przestępczym działaniem, zostały zabezpieczone".

W Wielkopolsce odnotowano około 70 incydentów. Do 50 bliźniaczo podobnych doszło na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Podobne przypadki odnotowano też m.in. w Krakowie, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu.

2. Zatrzymania po grabieży w Luwrze

Podejrzewani w związku kradzieżą drogocennych klejnotów z paryskiego Luwru zostali zatrzymani w sobotę wieczorem - potwierdziła paryska prokuratura. Dodała, że jeden z mężczyzn został zatrzymany na lotnisku. W komunikacie nie uściślono, ile osób zostało zatrzymanych.

Według francuskich mediów zatrzymanych jest dwóch. Dziennik "Le Parisien" napisał, że obaj mężczyźni, w wieku około 30 lat, pochodzą z departamentu Sekwana-Saint-Denis w północno-wschodniej części aglomeracji paryskiej. Mają być znani policji z powodu poprzednich włamań i uważani za doświadczonych sprawców takich czynów. Według organów ścigania mogli działać na zlecenie.

3. Koalicja Obywatelska na nowo.

Niedziela była natomiast drugim dniem konwencji KO. W sobotę ogłoszono połączenie Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polska w jedną partię pod nazwą Koalicja Obywatelska, w niedzielę omówili sprawy programowe.

Zebrani, pod hasłem "Demokracja równych szans", dyskutowali o wyzwaniach m.in. w dziedzinie bezpieczeństwa, konkurencyjności gospodarki czy energetyki jądrowej.

Na niedzielnej konferencji prasowej przed warszawskim Centrum Nauki Kopernik, premier Donald Tusk został zapytany o zakończoną w sobotę konwencję programową Prawa i Sprawiedliwości, która zdaniem polityków PiS była "wielkim wydarzeniem z ponad setką paneli o Polsce", w porównaniu do sobotniej konwencji Koalicji Obywatelskiej, na której - według opozycji -ugrupowanie "mówiło tylko o sobie i zaprezentowało swoją starą-nową nazwę".

- Kaczyński przygotował za ogromne pieniądze swoją uroczystą stypę polityczną. Widzieliśmy wyraźnie spektakl, jak PiS i Kaczyński staczają się po równi pochyłej - skomentował w niedzielę Tusk.

4. Donalda Trump w Azji

Donald Trump przybył do Kuala Lumpur na szczyt ASEAN. W następnych dniach odwiedzi Japonię i Koreę Południową, gdzie spotka się z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. USA przy okazji szczytu polityczno-gospodarczego w Malezji zawarły oddzielne umowy handlowe z Kambodżą i Tajlandią.

Kulminacyjnym punktem podróży azjatyckiej Trumpa ma być czwartkowe spotkanie z Xi Jinpingiem w Korei Południowej na marginesie szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC).

Jego celem będzie zażegnanie sporu handlowego między Waszyngtonem i Pekinem. Od soboty w Malezji trwa dwudniowa, piąta już runda negocjacji handlowych Chiny-USA, którym przewodniczą wicepremier Chin He Lifeng i sekretarz skarbu USA Scott Bessent. Rozmowy mają "złagodzić napięcia" przed szczytem Trump-Xi.

5. Największy huragan w historii Jamajki

Huragan Melissa bardzo wolno przesuwa się w kierunku Jamajki. Żywioł niesie wiatr przekraczający prędkość 200 kilometrów na godzinę oraz ogromne opady deszczu.

Władze zalecają najwyższą ostrożność, a mieszkańcy gromadzą zapasy i szykują się na najgorsze.

