TO WARTO WIEDZIEĆ

Kolejne decyzje prezydenta, zwrot w sprawie immunitetu Manowskiej, zbiórka dla rodziny zmarłego pilota

Miejsce katastrofy myśliwca F-16 w Radomiu
Żurek: z ubolewaniem przyjmuję weto prezydenta w sprawie ustawy lex Kamilek
Źródło: TVN24
Uruchomiono zbiórkę pieniędzy dla rodziny tragiczne zmarłego majora Macieja "Slaba" Krakowiana. Jest zwrot w sprawie immunitetu Małgorzaty Manowskiej. Prezydent Karol Nawrocki zawetował kolejną ustawę i złożył nowy projekt. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w sobotę 30 sierpnia.

>> Zobacz prognozę pogody na dziś

Zbiórka dla synów pilota F-16

Trwa zbiórka pieniędzy dla rodziny majora Macieja "Slaba" Krakowiana, który zginął tragicznie w czwartek w trakcie prób do Air Show w Radomiu. Środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie przyszłości jego synów.

ZBIÓRKA DLA RODZINY MAJORA MACIEJA "SLABA" KRAKOWIANA >>>

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk mówił w "Tak jest" w TVN24, że "pierwsze kroki, które dotyczą wyjaśnienia przyczyn tej katastrofy, zostały poczynione". - Wielki pasjonat lotnictwa, as przestworzy, jeden z najlepszych pilotów w siłach zbrojnych, ostatnio uhonorowany statuetką dla najlepszego pilota NATO i wielki entuzjasta pokazów lotniczych - wspominał.

Tomczyk pytany o to, czy w kontekście wojny za naszą wschodnią granicą, takie pokazy lotnicze są potrzebne, przypomniał, że wydarzenie zostało odwołane, a wszystkie loty F-16 zostały ograniczone do tylko tych bojowych i szkoleniowych. - My już od roku zlikwidowaliśmy de facto wszelkie pokazy dynamiczne polskiego lotnictwa poza jednym przypadkiem, czyli (tą) imprezą cykliczną - dodał.

29 1925 fpf cl-0003
Niebo bez "Slaba". "Ta śmierć nie może pójść na marne"
Major Maciej "Slab" Krakowian
Po katastrofie F-16. "Czas na decyzje i one zostały podjęte"
Plakat z pilotem, majorem Maciejem "Slab" Krakowianem na siedzibie ministerstwa obrony w Warszawie
"Zostawiał serce w eskadrze, był twarzą F-16"

Zwrot w sprawie immunitetu Małgorzaty Manowskiej

Trybunał Stanu - rozpatrując w piątek w trzyosobowym składzie wniosek obrońcy przewodniczącej Trybunału Stanu i zarazem I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej - wyłączył 12 sędziów Trybunału ze sprawy uchylenia jej immunitetu.

Do podjęcia decyzji niezbędna jest obecność co najmniej 2/3 sędziów z 19-osobowego składu Trybunału. W związku z tym uchylenie immunitetu nie będzie mogło zostać rozpatrzone. O postanowieniu poinformował obrońca Manowskiej, adw. dr Bartosz Lewandowski.

Zwrot w sprawie immunitetu Manowskiej
Zwrot w sprawie immunitetu Manowskiej

Szefowa "Czarno na Białym" z Medalem Wolności Słowa

Patrycja Redo-Łabędziewska, szefowa magazynu "Czarno na białym" w TVN24, otrzymała w piątek Medal Wolności Słowa. - Odbieram tę nagrodę jako wyróżnienie dla całego zespołu - powiedziała wieczorem po zakończeniu gali w TVN24.

Dziennikarka nominację otrzymała "za profesjonalne i odważne kierowanie programem, który nie boi się ujawniać niewygodnych prawd i chroni interes społeczny". Została laureatką w kategorii Media.

Patrycja Redo-Łabędziewska
Patrycja Redo-Łabędziewska
Źródło: PAP

Laureatami zostali również: profesor Tadeusz Kowalski (w kategorii Instytucja) Dominika Lasota (w kategorii Obywatelka) oraz senator Bogdan Borusewicz, który odegrał kluczową rolę w przygotowaniach do strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku. W tym roku wyróżnienie specjalne otrzymał były pierwszy prezes Sądu Najwyższego profesor Adam Strzembosz.

Medal Wolności Słowa mogą otrzymać osoby angażujące się w działalność na rzecz dobra wspólnego, w tym m.in. obywatelską, społeczną, kulturalną, artystyczną, naukową, dziennikarską i publicystyczną. Gala odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Patrycja Redo-Łabędziewska nagrodzona. "To wyróżnienie dla całego zespołu"
Patrycja Redo-Łabędziewska nagrodzona. "To wyróżnienie dla całego zespołu"

Kolejne decyzje prezydenta. Weto i nowy projekt

Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy o utworzeniu Funduszu Rozwoju Technologii Przełomowych, który ma dysponować budżetem w wysokości pięciu miliardów złotych rocznie. Nawrocki podkreślił, że "musimy podejmować wspólny wysiłek, aby Polska nie przespała wielkiej rewolucji technologicznej". Głowa państwa dodała, że wierzy w to, iż projekt znajdzie akceptacje w parlamencie.

Karol Nawrocki
Karol Nawrocki
Źródło: PAP/Piotr Nowak

W ocenie wiceministra nauki profesora Marka Gzika ta propozycja jest "nierealna" i "nieprzystająca do możliwości finansowych". - Prezydent chętnie obiecuje duże pieniądze, nie wskazując, kosztem jakich aktywności naszego państwa ma się to odbyć. To zwyczajny populizm i oszukiwanie ludzi - stwierdził.

Nowy projekt prezydenta. "Mamy wątpliwości"
Nowy projekt prezydenta. "Mamy wątpliwości"

W piątek prezydent zawetował nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich oraz niektórych innych ustaw, nazywaną potocznie Lex Kamilek. Nowela przewidywała m.in., że szkoły nie będą wymagały od rodziców i opiekunów zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, a jedynie oświadczenia składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Żurek o wecie: będziemy wszyscy ponosić konsekwencje

Żurek o wecie: będziemy wszyscy ponosić konsekwencje

Wszystkie weta Nawrockiego. Tak wygląda prezydencki licznik

Wszystkie weta Nawrockiego. Tak wygląda prezydencki licznik

Polki zagrają na US Open

Sobota na US Open 2025 będzie kolejnym emocjonującym dniem dla polskich kibiców. Swoje mecze w trzeciej rundzie wielkoszlemowego turnieju w Nowym Jorku rozegrają Iga Świątek, Magdalena Fręch i Kamil Majchrzak.

US Open 2025 oglądaj na żywo w Eurosporcie i w HBO Max >>>

Autorka/Autor: os/akw

Źródło: PAP, tvn24,pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica