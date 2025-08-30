Kolejne decyzje prezydenta, zwrot w sprawie immunitetu Manowskiej, zbiórka dla rodziny zmarłego pilota

Żurek: z ubolewaniem przyjmuję weto prezydenta w sprawie ustawy lex Kamilek Źródło: TVN24

Zbiórka dla synów pilota F-16

Trwa zbiórka pieniędzy dla rodziny majora Macieja "Slaba" Krakowiana, który zginął tragicznie w czwartek w trakcie prób do Air Show w Radomiu. Środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie przyszłości jego synów.

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk mówił w "Tak jest" w TVN24, że "pierwsze kroki, które dotyczą wyjaśnienia przyczyn tej katastrofy, zostały poczynione". - Wielki pasjonat lotnictwa, as przestworzy, jeden z najlepszych pilotów w siłach zbrojnych, ostatnio uhonorowany statuetką dla najlepszego pilota NATO i wielki entuzjasta pokazów lotniczych - wspominał.

Tomczyk pytany o to, czy w kontekście wojny za naszą wschodnią granicą, takie pokazy lotnicze są potrzebne, przypomniał, że wydarzenie zostało odwołane, a wszystkie loty F-16 zostały ograniczone do tylko tych bojowych i szkoleniowych. - My już od roku zlikwidowaliśmy de facto wszelkie pokazy dynamiczne polskiego lotnictwa poza jednym przypadkiem, czyli (tą) imprezą cykliczną - dodał.

Zwrot w sprawie immunitetu Małgorzaty Manowskiej

Trybunał Stanu - rozpatrując w piątek w trzyosobowym składzie wniosek obrońcy przewodniczącej Trybunału Stanu i zarazem I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej - wyłączył 12 sędziów Trybunału ze sprawy uchylenia jej immunitetu.

Do podjęcia decyzji niezbędna jest obecność co najmniej 2/3 sędziów z 19-osobowego składu Trybunału. W związku z tym uchylenie immunitetu nie będzie mogło zostać rozpatrzone. O postanowieniu poinformował obrońca Manowskiej, adw. dr Bartosz Lewandowski.

Szefowa "Czarno na Białym" z Medalem Wolności Słowa

Patrycja Redo-Łabędziewska, szefowa magazynu "Czarno na białym" w TVN24, otrzymała w piątek Medal Wolności Słowa. - Odbieram tę nagrodę jako wyróżnienie dla całego zespołu - powiedziała wieczorem po zakończeniu gali w TVN24.

Dziennikarka nominację otrzymała "za profesjonalne i odważne kierowanie programem, który nie boi się ujawniać niewygodnych prawd i chroni interes społeczny". Została laureatką w kategorii Media.

Patrycja Redo-Łabędziewska Źródło: PAP

Laureatami zostali również: profesor Tadeusz Kowalski (w kategorii Instytucja) Dominika Lasota (w kategorii Obywatelka) oraz senator Bogdan Borusewicz, który odegrał kluczową rolę w przygotowaniach do strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku. W tym roku wyróżnienie specjalne otrzymał były pierwszy prezes Sądu Najwyższego profesor Adam Strzembosz.

Medal Wolności Słowa mogą otrzymać osoby angażujące się w działalność na rzecz dobra wspólnego, w tym m.in. obywatelską, społeczną, kulturalną, artystyczną, naukową, dziennikarską i publicystyczną. Gala odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Kolejne decyzje prezydenta. Weto i nowy projekt

Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy o utworzeniu Funduszu Rozwoju Technologii Przełomowych, który ma dysponować budżetem w wysokości pięciu miliardów złotych rocznie. Nawrocki podkreślił, że "musimy podejmować wspólny wysiłek, aby Polska nie przespała wielkiej rewolucji technologicznej". Głowa państwa dodała, że wierzy w to, iż projekt znajdzie akceptacje w parlamencie.

Karol Nawrocki Źródło: PAP/Piotr Nowak

W ocenie wiceministra nauki profesora Marka Gzika ta propozycja jest "nierealna" i "nieprzystająca do możliwości finansowych". - Prezydent chętnie obiecuje duże pieniądze, nie wskazując, kosztem jakich aktywności naszego państwa ma się to odbyć. To zwyczajny populizm i oszukiwanie ludzi - stwierdził.

W piątek prezydent zawetował nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich oraz niektórych innych ustaw, nazywaną potocznie Lex Kamilek. Nowela przewidywała m.in., że szkoły nie będą wymagały od rodziców i opiekunów zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, a jedynie oświadczenia składane pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Polki zagrają na US Open

Sobota na US Open 2025 będzie kolejnym emocjonującym dniem dla polskich kibiców. Swoje mecze w trzeciej rundzie wielkoszlemowego turnieju w Nowym Jorku rozegrają Iga Świątek, Magdalena Fręch i Kamil Majchrzak.

