Polacy odmawiają deportacji, Hamas odpowiada na ultimatum, Żurek po oświadczeniu Nawrockiego

1. Polacy z flotylli odmawiają deportacji
Trzech polskich obywateli zatrzymanych przez Izraelczyków na pokładzie jednej z łodzi flotylli płynącej do Strefy Gazy, odmówiło dobrowolnej, natychmiastowej deportacji mimo propozycji Izraelczyków.
Staną więc teraz przed sądem - przekazał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wiewiór.
2. Trump stawia ultimatum, Hamas odpowiada
Porozumienie z Hamasem musi zostać osiągnięte do niedzieli. Jeśli nie zostanie, Hamas czeka "piekło" - zagroził w piątek prezydent USA Donald Trump. W piątek wieczorem organizacja zgodziła się na część planu pokojowego.
Prezydent USA ocenił, że Hamas jest gotowy na długotrwały pokój i w związku z tym wezwał Izrael do natychmiastowego zaprzestania bombardowania Strefy Gazy.
3. Żurek odpowiada na oświadczenie Nawrockiego
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że nie wycofa się ze swojej decyzji o zmianie regulaminu urzędowania sędziów.
Żurek komentował w programie "#BezKitu" w TVN24 stanowisko Karola Nawrockiego w tej sprawie i słowa szefa kancelarii prezydenta, który nazwał go "ministrem bezprawia".
CZYTAJ WIĘCEJ: Nawrocki "wzywa wszystkich sędziów", jego minister z oświadczeniem przed kamerami
4. Hołownia spotkał się z szefem ONZ
Marszałek Sejmu Szymon Hołownia spotkał się z szefem ONZ Antonio Guterresem. - Sekretarz generalny zwracał uwagę na to, że dobrze o mnie mówili mu i premier Donald Tusk, i prezydent Karol Nawrocki, co w spolaryzowanych krajach nie jest częste - wyjawił lider Polski 2050.
W rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną Hołownia powiedział, że o tym, czy dostał nominację na Wysokiego Sekretarza ds. Uchodźców "dowiemy się dopiero za miesiąc, a może nawet za półtora".
5. Sean "Diddy" Combs skazany
Sean "Diddy" Combs został skazany w piątek przez nowojorski sąd na 50 miesięcy więzienia. W lipcu ten sam sąd uznał go winnym dwóch zarzutów transportu osób w celu uprawiania prostytucji.
Prokuratura domagała się co najmniej 11 lat więzienia. Obrońcy twierdzili, że odpowiednią karą byłoby skazanie go na 14 miesięcy pozbawienia wolności, co oznaczałoby, że Combs - po zaliczeniu okresu aresztowania na poczet kary - zostałby zwolniony pod koniec roku.
Autorka/Autor: asty/akw
Źródło: PAP, TVN24
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ATEF SAFADI