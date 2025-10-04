Logo strona główna
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
TO WARTO WIEDZIEĆ

Polacy odmawiają deportacji, Hamas odpowiada na ultimatum, Żurek po oświadczeniu Nawrockiego

Statki Globalnej Flotylli Sumud zostały przechwycone przez izraelską marynarkę
Globalna Flotylla Sumud
Źródło: Reuters
Polacy zatrzymani przez Izraelczyków na pokładzie jednej z łodzi flotylli płynącej do Strefy Gazy, odmówiło deportacji. Hamas częściowo zgodził się na plan pokojowy Donalda Trumpa. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odpowiedział prezydentowi Karolowi Nawrockiemu w sprawie zmiany regulaminu urzędowania sędziów. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w sobotę 4 października.

SPRAWDŹ PROGNOZĘ POGODY NA DZIŚ

1. Polacy z flotylli odmawiają deportacji

Trzech polskich obywateli zatrzymanych przez Izraelczyków na pokładzie jednej z łodzi flotylli płynącej do Strefy Gazy, odmówiło dobrowolnej, natychmiastowej deportacji mimo propozycji Izraelczyków.

Staną więc teraz przed sądem - przekazał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wiewiór.

Statki Globalnej Flotylli Sumud zostały przechwycone przez izraelską marynarkę
Statki Globalnej Flotylli Sumud zostały przechwycone przez izraelską marynarkę
Źródło: PAP/EPA/ATEF SAFADI

2. Trump stawia ultimatum, Hamas odpowiada

Porozumienie z Hamasem musi zostać osiągnięte do niedzieli. Jeśli nie zostanie, Hamas czeka "piekło" - zagroził w piątek prezydent USA Donald Trump. W piątek wieczorem organizacja zgodziła się na część planu pokojowego.

Prezydent USA ocenił, że Hamas jest gotowy na długotrwały pokój i w związku z tym wezwał Izrael do natychmiastowego zaprzestania bombardowania Strefy Gazy.

3. Żurek odpowiada na oświadczenie Nawrockiego

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że nie wycofa się ze swojej decyzji o zmianie regulaminu urzędowania sędziów.

Żurek komentował w programie "#BezKitu" w TVN24 stanowisko Karola Nawrockiego w tej sprawie i słowa szefa kancelarii prezydenta, który nazwał go "ministrem bezprawia".

CZYTAJ WIĘCEJ: Nawrocki "wzywa wszystkich sędziów", jego minister z oświadczeniem przed kamerami

OGLĄDAJ: Minister Żurek wycofa się z rozporządzenia? "Nie widzę żadnych podstaw"
Minister Żurek wycofa się z rozporządzenia? "Nie widzę żadnych podstaw"

4. Hołownia spotkał się z szefem ONZ

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia spotkał się z szefem ONZ Antonio Guterresem. - Sekretarz generalny zwracał uwagę na to, że dobrze o mnie mówili mu i premier Donald Tusk, i prezydent Karol Nawrocki, co w spolaryzowanych krajach nie jest częste - wyjawił lider Polski 2050.

W rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną Hołownia powiedział, że o tym, czy dostał nominację na Wysokiego Sekretarza ds. Uchodźców "dowiemy się dopiero za miesiąc, a może nawet za półtora".

Szymon Hołownia i Antonio Guterres
Szymon Hołownia i Antonio Guterres
Źródło: TVN24

5. Sean "Diddy" Combs skazany

Sean "Diddy" Combs został skazany w piątek przez nowojorski sąd na 50 miesięcy więzienia. W lipcu ten sam sąd uznał go winnym dwóch zarzutów transportu osób w celu uprawiania prostytucji.

Prokuratura domagała się co najmniej 11 lat więzienia. Obrońcy twierdzili, że odpowiednią karą byłoby skazanie go na 14 miesięcy pozbawienia wolności, co oznaczałoby, że Combs - po zaliczeniu okresu aresztowania na poczet kary - zostałby zwolniony pod koniec roku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
TVN24 HD
Autorka/Autor: asty/akw

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ATEF SAFADI

Najważniejsze informacjeStrefa GazyHamasWaldemar ŻurekKarol NawrockiDonald TrumpUSA
