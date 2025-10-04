Polacy odmawiają deportacji, Hamas odpowiada na ultimatum, Żurek po oświadczeniu Nawrockiego

Globalna Flotylla Sumud Źródło: Reuters

1. Polacy z flotylli odmawiają deportacji

Trzech polskich obywateli zatrzymanych przez Izraelczyków na pokładzie jednej z łodzi flotylli płynącej do Strefy Gazy, odmówiło dobrowolnej, natychmiastowej deportacji mimo propozycji Izraelczyków.

Staną więc teraz przed sądem - przekazał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wiewiór.

Statki Globalnej Flotylli Sumud zostały przechwycone przez izraelską marynarkę Źródło: PAP/EPA/ATEF SAFADI

2. Trump stawia ultimatum, Hamas odpowiada

Porozumienie z Hamasem musi zostać osiągnięte do niedzieli. Jeśli nie zostanie, Hamas czeka "piekło" - zagroził w piątek prezydent USA Donald Trump. W piątek wieczorem organizacja zgodziła się na część planu pokojowego.

Prezydent USA ocenił, że Hamas jest gotowy na długotrwały pokój i w związku z tym wezwał Izrael do natychmiastowego zaprzestania bombardowania Strefy Gazy.

3. Żurek odpowiada na oświadczenie Nawrockiego

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że nie wycofa się ze swojej decyzji o zmianie regulaminu urzędowania sędziów.

Żurek komentował w programie "#BezKitu" w TVN24 stanowisko Karola Nawrockiego w tej sprawie i słowa szefa kancelarii prezydenta, który nazwał go "ministrem bezprawia".

CZYTAJ WIĘCEJ: Nawrocki "wzywa wszystkich sędziów", jego minister z oświadczeniem przed kamerami

OGLĄDAJ: Minister Żurek wycofa się z rozporządzenia? "Nie widzę żadnych podstaw"

4. Hołownia spotkał się z szefem ONZ

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia spotkał się z szefem ONZ Antonio Guterresem. - Sekretarz generalny zwracał uwagę na to, że dobrze o mnie mówili mu i premier Donald Tusk, i prezydent Karol Nawrocki, co w spolaryzowanych krajach nie jest częste - wyjawił lider Polski 2050.

W rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN Marcinem Wroną Hołownia powiedział, że o tym, czy dostał nominację na Wysokiego Sekretarza ds. Uchodźców "dowiemy się dopiero za miesiąc, a może nawet za półtora".

Szymon Hołownia i Antonio Guterres Źródło: TVN24

5. Sean "Diddy" Combs skazany

Sean "Diddy" Combs został skazany w piątek przez nowojorski sąd na 50 miesięcy więzienia. W lipcu ten sam sąd uznał go winnym dwóch zarzutów transportu osób w celu uprawiania prostytucji.

Prokuratura domagała się co najmniej 11 lat więzienia. Obrońcy twierdzili, że odpowiednią karą byłoby skazanie go na 14 miesięcy pozbawienia wolności, co oznaczałoby, że Combs - po zaliczeniu okresu aresztowania na poczet kary - zostałby zwolniony pod koniec roku.

