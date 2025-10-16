Dwa lata od wyborów, awantura na komisji, projekt o związkach partnerskich

1. Druga rocznica rządów koalicji
Mijają dwa lata od wyborów parlamentarnych, w wyniku których Prawo i Sprawiedliwość straciło - po dwóch kadencjach - władzę, a koalicję rządową utworzyły: Koalicja Obywatelska, Lewica, Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe. Koalicyjny rząd na czele z Donaldem Tuskiem został powołany 13 grudnia 2023 roku.
2. Awantura na komisji
Koalicja rządząca przegrała głosowanie w sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka dwoma głosami posłów Koalicji Obywatelskiej, którzy zagłosowali za wnioskiem opozycji.
W czasie posiedzenia atmosfera była bardzo gorąca i nie wszyscy zdołali utrzymać nerwy na wodzy. Poseł Sławomir Ćwik chciał badać innych alkomatem, a przewodniczący Paweł Śliz wulgarnie wypowiedział się o Tomaszu Zimochu.
3. Zapowiedź projektu o związkach partnerskich
Koalicja rządząca wypracowała dobre porozumienie dotyczące formalizacji związków partnerskich - poinformowała Lewica. Sekretarz stanu w KPRM Katarzyna Kotula przekazała, kiedy zostaną przedstawione nazwa i szczegóły ustawy. O osiągnięciu politycznej zgody w tej sprawie członkowie koalicji informowali już wcześniej.
Reporter "Faktów" TVN Michał Tracz dotarł do założeń ustawy dotyczącej związków partnerskich. Według niej umowa zawierana będzie przed notariuszem. Partnerzy będą mogli po sobie dziedziczyć oraz zyskają dostęp do zasiłku pogrzebowego, prawo pochówku partnera i rentę wdowią. Z ustawy wyrzucono natomiast zapisy dotyczące dzieci żyjących z parami jednopłciowymi.
4. Zbrodnia w Barcicach
W jednym z domów w Barcicach Górnych niedaleko Starego Sącza znaleziono ciała trzech osób: kobiety (52 lata) i dwóch mężczyzn (45 i 66 lat) mieszkańców tego domu. Ofiary były ze sobą spokrewnione.
W tym samym domu mieszka również 25-letni mężczyzna, którego nie było w mieszkaniu. Na miejsce zdarzenia pojechały dodatkowe siły policyjne z Krakowa. 25-latek jest synem jednej z ofiar. Został znaleziony i zatrzymany w jednym z pustostanów w okolicy.
5. Śmiertelne pogryzienie przez psy
Śledczy badają okoliczności śmierci 46-letniego pana Marcina, który w niedzielę został dotkliwie pogryziony przez psy w Raculi (dzielnica Zielonej Góry), a w środę zmarł w szpitalu.
Podczas briefingu prokurator Ewa Antonowicz przekazała, że zwierzęta "zostały zabezpieczone". Przyznała również, że opiekun prawny psów jest byłym policjantem.
Autorka/Autor: asty/ads
Źródło: PAP, TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP