Polska Nowa posłanka Bożena Borowiec złożyła ślubowanie. Zastąpi zmarłego Łukasza Litewkę Oprac. Aleksandra Sapeta |

Bożena Borowiec złożyła ślubowanie poselskie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Bożena Borowiec kandydowała do Sejmu w 2023 roku z listy Nowej Lewicy w okręgu nr 32 (obejmującym miasta na prawach powiatu: Dąbrowę Górniczą, Jaworzno i Sosnowiec, a także powiaty będziński i zawierciański), ale nie uzyskała mandatu.

Łukasz Litewka, poseł Lewicy, organizator licznych akcji charytatywnych, zginął tragicznie w kwietniu w wieku 36 lat. Zgodnie z Kodeksem wyborczym, prawo do objęcia mandatu po zmarłym pośle przysługuje kolejnemu kandydatowi z tej samej listy, który otrzymał największą liczbę głosów.

Bożena Borowiec została posłanką

W wyborach parlamentarnych 15 października 2023 roku Litewka uzyskał najlepszy wynik - 40 579 głosów - na liście Nowej Lewicy w okręgu nr 32. Prawie dwa razy więcej głosów niż lider partii i obecny marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który dostał 22 332 głosy. Obaj weszli do Sejmu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Z ostatniego miejsca zdobył najwięcej głosów. Wyjątkowa kampania Litewki

Kolejne miejsca z największą liczbą głosów na tej liście Nowej Lewicy zajęli wówczas Rafał Adamczyk (5900 głosów) oraz Bożena Borowiec (4937 głosów), jednak nie zdobyli mandatów. W poniedziałek Adamczyk oświadczył w mediach społecznościowych, że zamierza kontynuować pracę jako członek zarządu województwa śląskiego, a jego priorytetem pozostaje działanie na rzecz lokalnej społeczności. Tym samym zapowiedział, że nie obejmie mandatu.

Zgodnie z opublikowanym w Monitorze Polskim postanowieniem marszałka Sejmu, w związku z wygaśnięciem - wraz ze śmiercią - mandatu posła Litewki wybranego z listy Nowej Lewicy w okręgu wyborczym nr 32, na jego miejsce wstąpi Bożena Borowiec, kandydatka z tej samej listy, która w wyborach otrzymała kolejno największą liczbę głosów.

W piątek rano posłanka złożyła ślubowanie w Sejmie.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, posłanka Lewicy Bożena Borowiec i poseł Lewicy Tadeusz Tomaszewski Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

Borowiec od 2024 roku pracuje jako zastępczyni prezesa zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wcześniej była wiceprezydentką Dąbrowy Górniczej oraz m.in. dyrektorką Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w województwie śląskim.

Tragiczna śmierć Łukasza Litewki

36-letni poseł Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem ulicą Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej.

57-letni kierowca samochodu usłyszał zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia. Według prokuratury, nieumyślnie naruszył zasady ruchu drogowego i również nieumyślnie spowodował śmierć posła.

Kierowca wyszedł na wolność po wpłaceniu poręczenia majątkowego. Sąd Okręgowy w Sosnowcu nie uwzględnił zażalenia prokuratury, która domagała się aresztowania 57-latka.

Poseł został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

OGLĄDAJ: TVN24