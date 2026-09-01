Transkrypcja małżeństw nie tylko w dużych miastach. Mamy najnowsze dane

Urzędy stanu cywilnego codziennie dokonują kolejnych transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw osób tej samej płci. Obecnie jest ich niemal ćwierć tysiąca. Do najnowszych danych dotarł Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego" w TVN24+. Rejestracje dotyczą nie tylko urzędów w największych miastach. Na liście są m.in. Włocławek, Pszczyna, Zgorzelec czy niewielka gmina z Małopolski, gdzie w wyborach od lat zwycięża PiS. Do ZUS trafiły już pierwsze zgłoszenia dotyczące m.in. objęcia małżonka ubezpieczeniem zdrowotnym.Artykuł dostępny w subskrypcji
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