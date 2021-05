Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie list do KRS

Warszawska Prokuratura Okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek, szefową Kancelarii Sejmu oraz innych urzędników. Śledztwo, jak podano, dotyczy odmowy udostępnienia list poparcia do nowej Krajowej Rady Sądownictwa.

Pod koniec lipca 2019 roku prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Jan Nowak wydał postanowienie zobowiązujące Kancelarię Sejmu do powstrzymania się od upublicznienia lub udostępnienia w jakiejkolwiek formie danych osobowych sędziów, zawartych w wykazach osób popierających zgłoszenia kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa, tak zwanych listach poparcia do KRS.

Miesiąc wcześniej, w czerwcu, Naczelny Sąd Administracyjny wydał w tej sprawie prawomocny wyrok nakazujący ujawnienie list. O ich upublicznienie dopominała się w Sejmie posłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz. Mówiła wtedy, że "jeśli listy poparcia nie zostaną udostępnione zgodnie z wyrokiem sądu, osobom, które są za to odpowiedzialne, grozi odpowiedzialność karna, kara pozbawienia wolności do roku".

Gasiuk-Pihowicz: prezes UODO utrudnia wykonanie wyroku sądu, złożymy zawiadomienie 30.07 | Posłanka Platformy Obywatelskiej-Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz poinformowała na konferencji w Sejmie, że "w związku z tym, że prezes UODO swoimi działaniami utrudnia wykonanie prawomocnego, ostatecznego wyroku sądu, złoży dzisiaj doniesienie o możliwości popełnienia przez niego przestępstwa". tvn24

Prokuratura prowadzi śledztwo

Rzecznik prasowy warszawskiej Prokuratury Okręgowej Aleksandra Skrzyniarz 17 maja poinformowała redakcję TVN24, że w sprawie decyzji o zablokowaniu publikacji list poparcia kandydatów do KRS, 22 kwietnia zostało wszczęte śledztwo "z uwagi na konieczność przeprowadzenia czynności dowodowych zleconych przez sąd w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie".

Chodzi między innymi o czyn z artykułu 231 paragraf 1 kodeksu karnego. "W sprawie prowadzone jest obecnie postępowanie dowodowe" - podała Skrzyniarz.

Art. 231 § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Zawiadomienie w sprawie do prokuratury złożył poseł KO Robert Kropiwnicki. 27 kwietnia 2021 Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała go, że śledztwo w sprawie dotyczy niedopełnienia obowiązków przez "Marszałków Sejmu" (marszałkiem Sejmu jest Elżbieta Witek), szefa Kancelarii Sejmu (Agnieszki Kaczmarskiej) oraz "innych pracowników Kancelarii Sejmu". Chodzi o odmowę udostępnienia posłance Gasiuk-Pihowicz, wbrew obowiązkowi, list poparcia do KRS.

Śledztwo dotyczy też przekroczenia uprawnień przez prezesa UODO. Wskazano, że chodzi o wydanie postanowienia zobowiązującego Kancelarię Sejmu do ograniczenia przetwarzania danych osobowych sędziów zawartych na listach poparcia do KRS, mimo prawomocnego postanowienia sądu w tej sprawie. Prokuratura oceniła, że było to działanie "na szkodę interesu publicznego".

Informację o śledztwie, jako pierwsi, podali dziennikarze Wirtualnej Polski.

Autor:akw\mtom

Źródło: TVN24