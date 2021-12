Przeanalizowali ryzyko zgonu osób zaszczepionych i nieszczepionych

Jak zaznaczyli autorzy, analizę ryzyka zgonu osób zaszczepionych i nieszczepionych przeciw COVID-19 przeprowadzono z wykorzystaniem zbiorów danych otrzymanych z Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia (DAiS). Pierwszy zawierał informacje o zgonach wszystkich osób w okresie od 1 stycznia 2021 do 10 października 2021 roku wraz z datą zgonu, datą ewentualnego zaszczepienia oraz wiekiem w ukończonych latach. Natomiast drugi informacje o wszystkich osobach zaszczepionych i dacie ich szczepienia.

"Uzyskane wyniki wskazują na wielokrotnie większe niż w przypadku ogółu zgonów ryzyko zgonów z powodu COVID-19 osób niezaszczepionych w stosunku do zaszczepionych przeciwkoCOVID-19" - wskazano w analizie.

Zgony z powodu COVID-19

Z załączonej do badania tabeli wynika, że wśród 42 586 osób zmarłych z powodu COVID-19 niezaszczepionych było 41 699, a 887 było zaszczepionych. Jeśli chodzi o podział na grupy wiekowe to z badania wynika, że wśród 110 osób w wieku 11-30 lat, które umarły w wyniku COVID-19 nie było żadnej zaszczepionej.

Niedzielski: szczepienie zmniejsza 60-krotnie prawdopodobieństwo zgonu

Wskazywał, że jest to raport, który "przeanalizował prawdopodobieństwo zgonu u nas, w warunkach polskich, jeśli chodzi o osoby zaszczepione i niezaszczepione".

- Porównanie tych dwóch grup pokazuje, że szczepienie zmniejsza 60-krotnie prawdopodobieństwo zgonu. To są naprawdę dane, które są porażające i niedecydowanie się na szczepienie to naprawdę jest aktem nieodpowiedzialności i wobec siebie, i wobec swoich najbliższych, i osób z otoczenia - dodał szef resortu zdrowia. W jego ocenie "60 razy większe ryzyko osoby niezaszczepionej dotyczące zgonu, to jest liczba, która chyba mówi sama za siebie."