Koronawirus już nas zmienił

Zdalne firmy, e-szkoła, sztuka w sieci, uziemione samoloty i wymarłe ulice milionowych miast – pandemia z dnia na dzień zmieniła nasze życie. Wywróciła je do góry nogami. - A to prawdopodobnie dopiero początek społecznej i gospodarczej rewolucji – twierdzą profesor Julian Auleytner, dr Aleksander Łaszek i Marek Józefiak w rozmowie z dziennikarzem magazynu "Czarno na Białym" Cyprianem Jopkiem.

- Musiałam pojechać do biura, bo inaczej bym zwariowała – wyznała swoim współpracownikom Iwona, matka pięcioletnich bliźniaków. W firmie zlokalizowanej w słynnej warszawskiej dzielnicy biurowej nazywanej Mordorem, siedzibie wielu korporacji, była ona i jeszcze dwie osoby. Większość współpracowników pracowała z domu. Na internetowych łączach wszyscy właśnie omawiali zadania do wykonania tego dnia.

Praca zdalna, gdy jest się mamą dwóch wymagających uwagi chłopców, nie jest łatwa. - Nie mogłabym ciągle pracować z domu, potrzebuję kontaktu z ludźmi – dodała w trakcie rozmowy jej młodsza koleżanka. Ale zarówno Iwona, jak i reszta zespołu mogą być właśnie świadkami początku rewolucji, która za sprawą wirusa na dobre zmieni to, jak pracujemy i jak żyjemy.

Będzie wielu zbędnych ludzi

Wielu ekspertów uważa, że konsekwencją pandemii koronawirusa będzie nowe podejście do biznesu i pracy. Właściciele korporacji i mniejszych firm mogą dojść do wniosku, że ani duże i kosztowne w utrzymaniu biura, ani bezpośrednie spotkania, nie są tak niezbędne, jak się wydawało.

- To będzie kwestia kosztów i oszczędności w firmach, które z końcem pandemii na nowo będą musiały wrócić do interesów – mówi profesor Julian Auleytner, specjalista od spraw polityki społecznej.

To fakt, w polskim Kodeksie pracy brakuje przepisów, które dokładnie określałyby zasady tzw. home office. Jest zbyt wiele luk, które sprawiają, że pracownik pracujący z domu wciąż oznacza dla pracodawcy ryzyko złamania prawa. Pandemia może być początkiem, od dawna wyczekiwanej przez polskich pracodawców, regulacji pracy zdalnej.

Sztuka w sieci

- Od II wojny światowej, nie było większego wyzwania dla naszego państwa – powiedziała w specjalnym orędziu kanclerz Niemiec Angela Merkel. - Jesteśmy w stanie wojny z niewidzialnym, groźnym przeciwnikiem – mówił do Francuzów w podobny tonie prezydent Emmanuel Macron.

- To wielka zmiana dla filmów, długo zresztą odkładana, jeśli chodzi o ich dystrybucję – mówił na antenie TVN24 reżyser Jan Komasa.

Nie tylko sztuka musiała zejść do sieci. Jak podaje UNESCO, prawie połowa uczniów na świecie, w sumie ponad 850 milionów dzieci i młodzieży, z powodu pandemii nie mogło pójść do szkół i na uczelnie. W wielu krajach, także w Polsce, koronawirus przeniósł naukę do internetu. Zajęcia odbywają się na różnego rodzaju platformach edukacyjnych.