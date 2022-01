Jak rozwinie się sytuacja przy ukraińskiej granicy? Co jest celem Putina? Eksperci komentują

Na temat ewentualnego konfliktu między Rosją a Ukrainą rozmawiali goście "Faktów po Faktach". Wieloletnia korespondentka w Rosji Krystyna Kurczab-Redlich oceniła, że ta sytuacja to "trampolina, która musiała wydobyć" Władimira Putina "z zapomnienia czy odsunięcia z polityki międzynarodowej". - Idzie właśnie o to, aby jak najdłużej utrzymało się tak wielkie napięcie przy Ukrainie, które da Putinowi profity polityczne na forum wewnętrznym - powiedziała. Generał Bogusław Pacek mówił zaś o tym, co jest "celem minimum" Moskwy.

Generał Bogusław Pacek, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego oraz wieloletnia korespondentka w Rosji i autorka książek o Władimirze Putinie i Rosji Krystyna Kurczab-Redlich mówili w "Faktach po Faktach" w TVN24 o konflikcie rosyjsko-ukraińskim.

Kurczab-Redlich na pytanie, czy będzie nowa wojna na Ukrainie, odpowiedziała: - Ja nie sądzę, żeby była wojna w taki rozumieniu, jak my to przyjmujemy - że będzie nagły atak, że będą boje i tak dalej.

- Mnie się wydaje, że w sprawie wojny trzeba zadać sobie dwa pytania: po co Putinowi cała ta awantura i dlaczego właśnie Ukraina - powiedziała ekspertka.

- Według mnie (...) jest to główna trampolina, która musiała go wydobyć z jakby zapomnienia czy odsunięcia z polityki międzynarodowej, jakie nastąpiło po 2014 roku. Po ataku na Ukrainę był jednak dość długo izolowany. Więc dla niego wyjście na forum międzynarodowe, dla niego uznanie w świecie, dla niego fakt, że rozmawia z nim na nowo prezydent Stanów Zjednoczonych, że przyjmuje go prezydent Francji, że kłania mu się kanclerz Niemiec, jest jakby pakietem ubezpieczającym jego polityki wewnętrznej - mówiła Kurczab-Redlich.

Wskazywała przy tym, że "ta polityka wewnętrzna jest bardzo ważna, dlatego że za dwa lata w marcu są wybory prezydenckie".

Przyznała, że można się zastanawiać, dlaczego martwić się już teraz tym, co będzie za dwa lata, ale - wskazywała - "Kreml już o to dba, już są temu poświęcone specjalne zebrania i tak dalej". Mówiła, że na takim poświęconym między innymi wyborom "zebraniu w MSZ w listopadzie, Putin powiedział tak: nasze postępowanie – a wtedy już narastało napięcie wokół Ukrainy ogromne - dało rezultat, pewne napięcie jednak jest widoczne, trzeba by utrzymało się długo".

- Myślę, że idzie właśnie o to, aby jak najdłużej utrzymało się tak wielkie napięcie przy Ukrainie, które da Putinowi profity polityczne na forum wewnętrznym - powiedziała ekspertka od tematyki rosyjskiej.

Zdjęcia satelitarne wojsk przy granicy z Ukrainą. "To jest teatr"

Generał Bogusław Pacek był natomiast pytany o wątek 127 tysięcy rosyjskich żołnierzy, którzy według Ukrainy znajdują się przy jej granicy, i zdjęcia satelitarne z tego obszaru.

Jak pan patrzy na zdjęcia satelitarne pokazujące to, co stoi przy granicy z Ukrainą, to, co jest tam gromadzone, to co pan sobie myśli? - zwróciła się do wojskowego prowadząca program Anita Werner.

- Myślę, że to jest teatr, że to jest teatr dla widzów począwszy od Warszawy a skończywszy na Nowym Jorku i ten teatr jest rozgrywany w sposób bardzo wiarygodny. Widzowie do końca wczuwają się w sztukę i wierzą absolutnie i aktorom, i reżyserowi, że coś dzieje się naprawdę - ocenił dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego.

Jego zdaniem "większego znaczenia to nie ma". - Te 120-kilka tysięcy to nie są żołnierze, którzy mają wygrać przyszłą wojnę. To jest element absolutnie zastraszania, bardzo skutecznego i wiarygodnego zastraszania - przekonywał.

- Dzisiaj, trochę czytając między wierszami, po spotkaniu Ławrow-Blinken nabrałem przekonania, że Rosja nie chce ułożyć się z Zachodem - mówił gość TVN24.

- Czy będzie wojna? Władimir Purtin, władze Rosji nie chcą wojny z Ukrainą i robią wszystko – to jest klasyka rosyjskiego działania – (...) aby wiarygodnie strasząc, wykonując presję, realizując to wszystko metodami presji wojennej, bo to już nie jest presja wojskowa (...), żeby osiągnąć swoje cele - kontynuował generał.

A - jak mówił - "cel minimalny to jest Ukraina". - Władimir Putin, władze Rosji oceniły sytuację jednoznacznie - teraz albo nigdy. Oceniły, że Stany Zjednoczone są i słabe, i za bardzo skoncentrowane na Chinach, żeby sobie nie pozwolić na taki gest. Europa jest na tyle podzielona, a być może po części sprzyjająca Federacji Rosyjskiej, że właśnie należy ten ruch wykonać teraz - analizował.

- Ukraina to minimum, a marzenia są większe. (..) Dzisiejszy sygnał o tym, żeby z Bułgarii i z Rumunii wycofały się jakieś instalacje NATO-wskie, to jest coś, co nikomu się w głowie nie mieści i to jest podbijanie tego bębenka bardzo wysoko po to, żeby ugrać przynajmniej minimum. Jestem przekonany, że Władimir Putin wierzy w stu procentach, że to minimum ugra. Na ile mu się uda, zobaczymy. Wszystko zależy od determinacji Stanów Zjednoczonych, od determinacji Zachodu - ocenił gen. Pacek.

